Несвижская мошенница выманила около 60 000 долларов США у клиентов фирмы

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Несвижским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) в отношении Горбач Наталии Геннадьевны.

Уголовное дело возбуждено на основании поступивших заявлений от граждан в течение текущего года. 40-летняя женщина подозревается в том, что путем обмана завладела их денежными средствами на общую сумму порядка 60 000 долларов США.

По данным следствия, противоправная деятельность совершалась в 2011 году, когда подозреваемая работала специалистом в частной фирме в Несвиже.

Принимая заявки на выполнение заказа по установке пластиковых окон ПВХ, женщина пользовалась доверчивостью клиентов и брала у них денежные средства под предлогам срочных займов. Кредиторам писала расписки, гарантируя возврат и проценты от суммы займа.

Следствие располагает данными о 15 фактах мошеннических действий.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний подозреваемой, могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону 8(01770) 5-94-36.





Татьяна БЕЛОНОГ,

официальный представитель УСК по Минской области.