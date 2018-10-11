ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несвижская мошенница выманила около 60 000 долларов США у клиентов фирмы

12.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Несвижским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) в отношении Горбач Наталии Геннадьевны.
Уголовное дело возбуждено на основании поступивших заявлений от граждан в течение текущего года. 40-летняя женщина подозревается в том, что путем обмана завладела их денежными средствами на общую сумму порядка 60 000 долларов США.
По данным следствия, противоправная деятельность совершалась в 2011 году, когда подозреваемая работала специалистом в частной фирме в Несвиже.
Принимая заявки на выполнение заказа по установке пластиковых окон ПВХ, женщина пользовалась доверчивостью клиентов и брала у них денежные средства под предлогам срочных займов. Кредиторам писала расписки, гарантируя возврат и проценты от суммы займа.
Следствие располагает данными о 15 фактах мошеннических действий.
Граждане, пострадавшие от противоправных деяний подозреваемой, могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону 8(01770) 5-94-36.

Несвижская мошенница выманила около 60 000 долларов США у клиентов фирмы

Татьяна БЕЛОНОГ,
официальный представитель УСК по Минской области.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несвижским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса)
 
Новости дня
Новости разные
 
4 фильма из Кореи на выходные (и все совершенно разные)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика