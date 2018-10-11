ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегация Ташкентской области посетила «Агрокомбинат Снов»

12.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Как мы уже сообщали, в минувшем месяце делегация Минского областного исполнительного комитета во главе с председателем Анатолием Исаченко приняла участие в мероприятиях, приуроченных к официальному визиту Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Узбекистан.
Анатолий Исаченко провел переговоры с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым, в рамках Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписано Соглашение между Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан и Минским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Делегация Ташкентской области посетила «Агрокомбинат Снов»
В рамках достигнутых договоренностей Минскую область с ответным визитом посетила представительная делегация Ташкентской области. Гости из Узбекистана, в том числе, познакомились с производственными достижениями и состоянием социально-культурной сферы сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь председатель правления агрокомбината Николай Радоман провел переговоры с начальником управления сельского хозяйства Ташкентской области Саъди Шерматовым. Обсуждались вопросы приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере производства продуктов питания.

Делегация Ташкентской области посетила «Агрокомбинат Снов»

В поездке по Несвижскому району делегацию из Узбекистана сопровождал председатель районного Совета депутатов Валерий Лазюк.
«НН»


Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как мы уже сообщали, в минувшем месяце делегация Минского областного исполнительного комитета во главе с председателем Анатолием Исаченко приняла участие
 
Новости дня
Новости разные
 
4 фильма из Кореи на выходные (и все совершенно разные)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика