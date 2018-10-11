Делегация Ташкентской области посетила «Агрокомбинат Снов»

Поделитесь с друзьями

1









Как мы уже сообщали, в минувшем месяце делегация Минского областного исполнительного комитета во главе с председателем Анатолием Исаченко приняла участие в мероприятиях, приуроченных к официальному визиту Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Узбекистан.

Анатолий Исаченко провел переговоры с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым, в рамках Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписано Соглашение между Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан и Минским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.



В рамках достигнутых договоренностей Минскую область с ответным визитом посетила представительная делегация Ташкентской области. Гости из Узбекистана, в том числе, познакомились с производственными достижениями и состоянием социально-культурной сферы сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь председатель правления агрокомбината Николай Радоман провел переговоры с начальником управления сельского хозяйства Ташкентской области Саъди Шерматовым. Обсуждались вопросы приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере производства продуктов питания.





В поездке по Несвижскому району делегацию из Узбекистана сопровождал председатель районного Совета депутатов Валерий Лазюк.

«НН»