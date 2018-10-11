Пусть жители Лоевщины спят спокойно

5 октября уголовному розыску Беларуси исполнилось 100 лет

От образования комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией до создания полноценного отдела на Лоевщине становление милиции в целом и службы уголовного розыска в частности неразрывно связано с историей органов внутренних дел Беларуси. В годы Великой Отечественной войны большая часть личного состава отдела была задействована на оккупированной территории и героически сражалась с гитлеровскими захватчиками в составе партизанских отрядов. Послевоенные годы прошли в тяжелой борьбе с бандитизмом. Со временем служба развивалась и совершенствовалась, создавая фундамент, на котором прочно действует современный уголовный розыск. В истории милиции Беларуси немало примеров самоотверженного исполнения оперативниками служебного долга. Смелость, мужество, бескомпромиссность и готовность вступить в опасную для жизни и здоровья схватку с преступниками — отличительные черты сотрудников уголовного розыска.

В настоящее время по линии уголовного розыска зарегистрировано 51 преступление, в сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение количества фактов нарушения закона.

Накануне профессионального праздника мы связались с начальником отделения уголовного розыска криминальной милиции Лоевского райисполкома майором милиции Алексеем СУРЖИКОМ (на снимке).

— Алексей Михайлович, расскажите, пожалуйста, как давно Вы служите в органах внутренних дел? Осознанным ли был Ваш выбор профессии?

— С юношеских лет я мечтал стать сотрудником милиции, поэтому шел к намеченному целенаправленно. Окончив в 2000-м году Могилевскую школу милиции, ни разу не пожалел об этом. Начинал оперуполномоченным уголовного розыска, работал старшим оперуполномоченным. Поэтому можно сказать, что вся сознательная жизнь связана с розыском.

— Какие задачи сегодня выполняет отделение?

— Наши сотрудники работают по предупреждению и раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Кроме этого, мы занимаемся розыском пропавших без вести граждан и скрывающихся от следствия преступников. Одним словом, отделение уголовного розыска (ОУР) выполняет задачи по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, предотвращению и раскрытию преступлений. Оперативники стараются сделать все, чтобы граждане чувствовали себя защищенными и жили спокойно.

— Нашей молодежи работа «оперов» кажется интересной, увлекательной и даже романтичной. Раскройте секрет истинной службы…

— Уголовный розыск — это не романтика, а ежедневная, кропотливая, очень тяжелая и рутинная работа, порой без сна и отдыха, во имя единой цели — установления истины. Перед современными сыщиками возникает множество ситуаций, требующих немедленного решения и быстрых действий. Так что служить в уголовном розыске могут только люди со стальными нервами. Мы занимаемся расследованием в условиях неочевидности, неизвестности лица, совершившего противоправное деяние. Поэтому каждый оперуполномоченный в обязательном порядке должен обладать качествами, вызывающими у граждан доверие, уважение и желание помочь в раскрытии преступления, получении информации и т. д.

— Какие виды преступлений чаще всего приходится расследовать?

— Случалось всякое: убийства, изнасилование, разбои, но чаще всего совершаются кражи, грабежи, мошенничество и т.д. Кстати, именно мошенничество в последнее время видоизменяется и является наиболее трудным в раскрытии. Особенно это связано с Интернетом, ведь практически в каждой семье есть смартфоны, планшеты, компьютеры. Иногда преступники взламывают страницы и пишут сообщения от имени друзей с просьбой перечислить деньги. Многие жители попадают на удочку мошенников через интернет-магазины. Заказывают товар, перечисляют средства, а через недельку сайт исчезает. Или товар оказывается не тем, что ожидали, да и качество желает быть лучшим. Удивляет доверчивость людей. Просто необходимо искать отзывы, сравнивать цены и не поддаваться на уловки скидок или баснословных подарков. Думается, в наше время нет проблемы в приобретении нужных вещей. Живите по принципу: сначала товар — потом деньги. Просто все, что связано с интернет-поставкой, трудно доказать, а если и есть такие случаи, то мошенники «разводят» людей обычно на сумму около 40 рублей, за которую предусмотрено административное наказание. Поэтому скажу одно: будьте внимательны и бдительны, многое зависит только от вас.

— Алексей Михайлович, не секрет, что на плечах сотрудников уголовного розыска лежит тяжелейший груз ответственности и решение невероятно сложных задач. Вы бы взяли своих коллег в разведку?

— Да, без сомнений. Александр Артемчик в милиции — 25 лет, 16 из них посвящено сыскной работе, и он лучше других знает, что делать в экстренной ситуации, чувствует людей, обладает тонкой интуицией. Евгений Кравченко в ОУР недавно, но молодости под силу многое: он смел, вынослив, инициативен, решителен. Проводя розыскную деятельность, они всегда помнят своих предшественников: Григория Лысенка, Геннадия Науменко, Олега Васюка, Игоря Кашперко, Сергея Филона. Опираясь на их опыт, внося свои методы работы, корректируя мастерство, действующие оперативники стараются сделать все для достижения единой цели, чтобы люди жили спокойно. Иногда оперативникам приходится работать сутками для того, чтобы по горячим следам раскрыть преступление. Поэтому в них ценятся такие качества, как выносливость, ответственность, умение работать в условиях высоких психоэмоциональных нагрузок. Опер должен хорошо разбираться в психологии человека, иметь логическое мышление.

Сотрудники отделения уголовного розыска РОВД в полной мере соответствуют этим требованиям. Сознательно выбрав профессию, они остаются верны ей долгие годы, добросовестно выполняя свои обязанности. И я уверен, что личный состав отделения уголовного розыска хорошо осознает свои задачи, имеет высокий уровень профессионализма, верен присяге и способен в любой сложной ситуации достойно выполнить служебный долг.

— Спасибо за интересную беседу. Желаем всем вам крепкого здоровья, выдержки и стрессоустойчивости, профессионального мастерства и успехов в служебной деятельности!

Наталья Апанасенко, «ЛК».

Фото автора.