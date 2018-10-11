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Водители Лоевщины, уступайте дорогу пешеходам!

12.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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С 10 по 19 октября на территории Гомельской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу», которое направлено на профилактику пешеходного травматизма. Наряды ДПС будут максимально приближены к пешеходным переходам.

Наезд на пешеходов является одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают люди. За 9 месяцев 2018 года на территории Гомельской области совершено 85 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли и 72 — получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает! К правам пешехода относится право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, а обязанность водителя — уступить дорогу пешеходу. В свою очередь водитель транспортного средства, согласно действующего законодательства, на нерегулируемых пешеходных переходах обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. А если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. За 9 месяцев текущего года 9935 водителей нарушили данное требование Правил дорожного движения.

За нарушение Правил дорожного движения, водители транспортных средств могут быть привлечены, согласно ч.6 ст.18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

Пешеходный переход — эта единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть, как детям, так и взрослым. Водители, не забывайте, что где-то и Ваши близкие переходят улицу, и они рассчитывают на то, что, идя по пешеходному переходу, их пропустят!

 
 
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С 10 по 19 октября на территории Гомельской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу», которое направлено на...
 
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