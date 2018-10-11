|
"Шахтер" проиграл после 5 побед, Беларусь-U20 терпит 10 поражений подряд
Хоккеисты солигорского «Шахтера» после 5 побед подряд проиграли 11 октября дома одному из аутсайдеров экстралиги «А» в чемпионате Беларуси.
Одним из героев матча стал новобранец «Лиды» 25-летний российский голкипер Максим Аляпкин, отразивший 36 из 38 бросков соперников.
Еще один аутсайдер, жлобинский «Металлург», показал зубы в матче с молодечненским «Динамо.
И здесь победа андердога была бы невозможна без геройств голкипера Глеб Агеева, который отразил 44 из 45 выстрелов по своим владениям.
«Металлург» одержал всего 3-ю победу в 13 матчах с начала турнира.
А вот молодежная сборная Беларуси потерпела уже 10-е поражение подряд, уступив в Гомеле.
Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 17 (8+9), А. Антонов («Юность») — 15 (1+14), М. Стефанович («Юность») — 14 (9+5), Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8).
Ближайшие матчи: 13 октября. «Юность» — «Лида», «Гомель» — «Динамо-Молодечно», «Металлург-Жлобин» — Беларусь-U20.
В экстралиге «Б» 11 октября прошли три матча:
Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 16 (7+9), В. Спиридонов («Могилев») — 13 (8+5), А. Васько («Могилев») — 12 (3+9), И. Лапшов («Могилев») — 11 (7+4), В. Агеев («Пинские ястребы») — 11 (4+7).
Ближайшие матчи: 13 октября. «Пинские ястребы» — «Локомотив» (Орша), «Барановичи» — Беларусь-U18, «Брест» — «Витебск».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты солигорского "Шахтера" после 5 побед подряд проиграли 11 октября дома одному из аутсайдеров экстралиги "А" в чемпионате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)