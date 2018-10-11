"Шахтер" проиграл после 5 побед, Беларусь-U20 терпит 10 поражений подряд

Хоккеисты солигорского «Шахтера» после 5 побед подряд проиграли 11 октября дома одному из аутсайдеров экстралиги «А» в чемпионате Беларуси.



Фото: hcshahter.by

«Шахтер-Солигорск» — «Лида» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) (Туркин, 25, в большинстве, Дадонов, 30 — Черников, 16, Шведов, 32, в большинстве, Спешилов, 55, в большинстве).

Одним из героев матча стал новобранец «Лиды» 25-летний российский голкипер Максим Аляпкин, отразивший 36 из 38 бросков соперников.

Еще один аутсайдер, жлобинский «Металлург», показал зубы в матче с молодечненским «Динамо.

«Металлург-Жлобин» — «Динамо-Молодечно» — 3:1 (1:0, 2:0,0:1) (Черевач, 13, в большинстве, Феклистов, 21, Егоров, 39 — Белевич, 41).

И здесь победа андердога была бы невозможна без геройств голкипера Глеб Агеева, который отразил 44 из 45 выстрелов по своим владениям.

«Металлург» одержал всего 3-ю победу в 13 матчах с начала турнира.

А вот молодежная сборная Беларуси потерпела уже 10-е поражение подряд, уступив в Гомеле.

«Гомель» — Беларусь-U20 — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) (А.Колосов, 7, Ревенко, 14, в большинстве, Солоионов, 14, Жидких, 16, Е. Степанов, 35).



Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 17 (8+9), А. Антонов («Юность») — 15 (1+14), М. Стефанович («Юность») — 14 (9+5), Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8).

Ближайшие матчи: 13 октября. «Юность» — «Лида», «Гомель» — «Динамо-Молодечно», «Металлург-Жлобин» — Беларусь-U20.

В экстралиге «Б» 11 октября прошли три матча:

«Пинские ястребы» — «Химик» (Новополоцк) — 2:4 (0:0, 1:4, 1:0) .

«Брест» — «Могилев» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) .

«Барановичи» — «Бобруйск» — 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) .



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 16 (7+9), В. Спиридонов («Могилев») — 13 (8+5), А. Васько («Могилев») — 12 (3+9), И. Лапшов («Могилев») — 11 (7+4), В. Агеев («Пинские ястребы») — 11 (4+7).

Ближайшие матчи: 13 октября. «Пинские ястребы» — «Локомотив» (Орша), «Барановичи» — Беларусь-U18, «Брест» — «Витебск».