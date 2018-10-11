Сбивший подростка в Минске водитель грузовика получил два года колонии

Водитель грузовика, насмерть сбившего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Минске, приговорен к двум годам исправительной колонии в условиях поселения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Суд Московского района столицы сегодня рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход. Как сообщалось, 11 декабря прошлого года на перекрестке улиц Наполеона Орды и Чечота 24-летний водитель-экспедитор частного торгового предприятия на фургоне Iveco сбил учащегося первого курса одного из столичных колледжей. Впоследствии парень 2002 года рождения скончался в больнице от полученных травм.

Судом установлено, что обвиняемый ехал с превышением скорости (для данного участка дороги) и на технически неисправном грузовике. Он проявил неосмотрительность и невнимательность к окружающей дорожной обстановке, выехал на перекресток при включенном красном сигнале светофора, не уступив пешеходу дорогу. После наезда на парня автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся со стоящим грузовым фургоном.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





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