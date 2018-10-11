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Необычные автоаксессуары
12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В жизни каждого автовладельца бывают разные непредвиденные ситуации: внезапно закончился бензин, заблудился или слетела деталь. Впрочем, появления таких ситуаций можно если и не избежать полностью, то свести к минимуму. Представляем вашему вниманию 6 функциональных аксессуаров для машины, благодаря коим шансы избежать разного рода неприятностей во время поездки увеличиваются.
— Система (Cruise RP-1) —
— Автомобильное смарт-устройство (Zubie) —
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В жизни каждого автовладельца бывают разные непредвиденные ситуации: внезапно закончился бензин, заблудился или слетела деталь. Впрочем, появления таких ситуаций...
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