Необычные автоаксессуары

В жизни каждого автовладельца бывают разные непредвиденные ситуации: внезапно закончился бензин, заблудился или слетела деталь. Впрочем, появления таких ситуаций можно если и не избежать полностью, то свести к минимуму. Представляем вашему вниманию 6 функциональных аксессуаров для машины, благодаря коим шансы избежать разного рода неприятностей во время поездки увеличиваются.

— Система (Cruise RP-1) —





Инновационный «дорожный автопилот» (Cruise RP-1) от производителя Cruise Automation поможет с легкостью держать под контролем как сам руль так и педаль газа. Безусловно, данный функционал не сделает из автомобиля такой, что способен самостоятельно передвигаться по трассе едва только вы нажмете данную кнопочку, он просто изменит манеру вождения.

— Автомобильное смарт-устройство (Zubie) —





Данный уникальный гаджет легко подключить к диагностическому порту для того чтобы отслеживать состояние своего авто. Функционал (Zubie) уведомит о необходимости замены масла или аккумулятор или о ряде других мелочей, не устранив которые, шансы получить неприятные поломки в момент передвижения значительно возрастают.