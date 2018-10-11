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Необычные автоаксессуары

12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В жизни каждого автовладельца бывают разные непредвиденные ситуации: внезапно закончился бензин, заблудился или слетела деталь. Впрочем, появления таких ситуаций можно если и не избежать полностью, то свести к минимуму. Представляем вашему вниманию 6 функциональных аксессуаров для машины, благодаря коим шансы избежать разного рода неприятностей во время поездки увеличиваются.

— Система (Cruise RP-1) —
Необычные автоаксессуары

Инновационный «дорожный автопилот» (Cruise RP-1) от производителя Cruise Automation поможет с легкостью держать под контролем как сам руль так и педаль газа. Безусловно, данный функционал не сделает из автомобиля такой, что способен самостоятельно передвигаться по трассе едва только вы нажмете данную кнопочку, он просто изменит манеру вождения.

— Автомобильное смарт-устройство (Zubie) —
Необычные автоаксессуары

Данный уникальный гаджет легко подключить к диагностическому порту для того чтобы отслеживать состояние своего авто. Функционал (Zubie) уведомит о необходимости замены масла или аккумулятор или о ряде других мелочей, не устранив которые, шансы получить неприятные поломки в момент передвижения значительно возрастают.

 
 
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В жизни каждого автовладельца бывают разные непредвиденные ситуации: внезапно закончился бензин, заблудился или слетела деталь. Впрочем, появления таких ситуаций...
 
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