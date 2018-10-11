Столб, знак и дерево в кювете: пьяный водитель попал в аварию на МКАД

Утром 12 октября нетрезвый водитель попал в аварию на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По предварительной информации, 29-летний водитель Renault ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Чижевских в направлении улицы Свислочской. На 13-м километре при выборе скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в столб, разделительный парапет и дорожный знак. После этого автомобиль вылетел в кювет, где совершил наезд на дерево.





В результате ДТП водитель легковушки не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,23 промилле алкоголя.