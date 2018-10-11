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В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

12.10.2018 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю
Фото из открытых источников

Используя дубликат ключа от входной двери, мужчина проник в квартиру пенсионерки. Он искал крупную сумму денег. Параллельно его сообщник, знакомый женщины, разговаривал с ней на улице, отвлекая внимание. Известно, что за несколько дней до этого он уже бывал дома у пенсионерки, в связи с чем смог незаметно завладеть ключом от ее квартиры и изготовить дубликат, сообщили в Следственном комитете. 

К моменту возвращения женщины домой грабитель безуспешно продолжал искать деньги. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему сбережения, но пенсионерка не растерялась и оказала активное сопротивление. Преступник предпочел ретироваться из квартиры. 

Оперативники быстро вышли на след грабителей. Ими оказались 33-летний россиянин и 32-летний ранее судимый белорус. Они задержаны и заключены под стражу. 

В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю
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Преступник угрожал женщине ножом, но это ее не испугало.
 
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