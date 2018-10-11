В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

Используя дубликат ключа от входной двери, мужчина проник в квартиру пенсионерки. Он искал крупную сумму денег. Параллельно его сообщник, знакомый женщины, разговаривал с ней на улице, отвлекая внимание. Известно, что за несколько дней до этого он уже бывал дома у пенсионерки, в связи с чем смог незаметно завладеть ключом от ее квартиры и изготовить дубликат, сообщили в Следственном комитете.

К моменту возвращения женщины домой грабитель безуспешно продолжал искать деньги. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему сбережения, но пенсионерка не растерялась и оказала активное сопротивление. Преступник предпочел ретироваться из квартиры.