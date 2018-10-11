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В Барселоне выставлена на продажу любимая вилла Монсеррат Кабалье

12.10.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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На продажу, за 6,6 млн евро, выставлена Villa Paula в Барселоне. Вилла, построенная по проекту архитектора-модерниста Жерони Гранел-и-Манреса, известна тем, что на ней любила отдыхать оперная певица Монсеррат Кабалье.

Общая площадь продаваемого участка - 4,1 га, главное четырехэтажное здание занимает 720 кв. м. Villa Paula расположена всего в нескольких минутах ходьбы от природного парка Кольсерола.

На вилле 8 спален с собственными ванными комнатами, столовая, кухня и гостиная, тренажерный зал, сауна и игровой зал.

Дом окружает сад, в котором есть зона для барбекю и инфинити-бассейн с видом на Барселону.

В Барселоне выставлена на продажу любимая вилла Монсеррат Кабалье

 
 
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На продажу, за 6,6 млн евро, выставлена Villa Paula в Барселоне. Вилла, построенная по проекту архитектора-модерниста Жерони Гранел-и-Манреса, известна тем, что на ней...
 
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