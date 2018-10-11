Традиционно одна из самых обсуждаемых внеконкурсных программ «Лiстапада» — «Цвет ночи». В нее попадают фильмы, в которых тайны, ужасы и страсти «низких» жанров становятся лишь отправной точкой для виртуозных авторских размышлений о полной противоречий и парадоксов человеческой натуре.

Наряду с фильмами классиков современного кино Ларса фон Триера, Паоло Соррентино и Клер Дени в этом году в рамках программы покажут работы малознакомых авторов из Южной Африки и Франции, работающих на стыке популярного и авторского кино. Фильмы секции «Цвет ночи» будут показывать в кинотеатрах «Москва», «Центральный», Falcon Club Бутик Кино.

«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера





Америка 70-х, история чрезвычайно интеллигентного серийного убийцы по имени Джек. Сюжет построен вокруг пяти убийств, охватывающих 12 лет его жизни. Повествование ведется от лица Джека, для которого каждое убийство — утончённое произведение искусства. И хотя очевидно, что вмешательства полиции избежать не удастся, Джек готов пойти на все, чтобы довести свой шедевр до совершенства.

«Лоро» Паоло Соррентино





На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии — его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

«Высшее общество» Клер Дени





Где-то в открытом космосе, за пределами солнечной системы парит космический корабль, совершающий необычную миссию. Его цель — ближайшая от Земли черная дыра. На его борту команда, состоящая из молодых мужчин и женщин — преступников, отбывающих пожизненное наказание. В их числе Монте, молодой мужчина, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется в тело одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…

«Квартира 37» Носифо Думисы





Вольная интерпретация фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». Попав в передрягу, Рэндэл Хендрикс оказался прикованным к инвалидному креслу. Чтобы парень не сошел с ума в четырех стенах, его девушка Пэм дарит ему бинокль. Но в жизни Рэндэла есть еще одна проблема — он задолжал крупную сумму Эмми, подпольному ростовщику с задатками садиста. Однажды, наблюдая в бинокль за соседями, он видит, как главарь местной шайки Лоерубивает человека. Рэндэл решает пойти на риск и при помощи шантажа разобраться с денежным долгом. Однако Рэндэл и Пэм сталкиваются с предательством на почве алчности, отчего их жизнь превращается в смертельный аттракцион.

«Хищники» Венсана Мариетт





На юге Франции, в живописном уголке, окруженном лесами, озерами и пещерами, разбит летний лагерь, где взрослые и подростки проводят свой отпуск. Идиллию беспечных дней нарушает слух о ягуаре, диком звере, чей грозный рык пугает по ночам загулявшую молодежь и влюбленные пары. Череда странных происшествий и приезд полиции, которая расследует дело об исчезновении людей, только усиливают таинственную атмосферу. Юная Лора пытается самостоятельно раскрыть загадку, однако становится главной подозреваемой в новом преступлении.