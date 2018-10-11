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В Островецком районе Mercedes насмерть сбил пешехода

12.10.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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Пешеход погиб под колесами грузовика в Островецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

Смертельный наезд произошел 11 октября, в 06.05, вблизи деревни Гоза. По информации инспекторов, грузовой Mercedes совершил наезд на 64-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.


Фото: ГАИ Гродно

— На этом участке дороги образовался туман. Когда водитель увидел перед собой пешехода, применил экстренное торможение и попытался избежать столкновения, но это ему не удалось, — рассказали в ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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На участке дороги образовался туман. Когда водитель увидел перед собой пешехода, применил экстренное торможение и попытался избежать столкновения, но это ему не...
 
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