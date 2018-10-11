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Григорий Рапота: «Форум для нас всегда – очень важное событие»
Новости Беларуси. Могилев – сегодня центр союзной политики. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – главная тема дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры двух стран примут участие в V Форуме регионов Беларуси и России. Он уже собрал несколько тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран. Что обсуждают и какие решения принимаются – узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент. С последними подробностями с форума регионов – Юрий Прокопенко.
Юрий Прокопенко, СТВ:
При этом накануне приезда в Могилев белорусский и российский лидеры предварительно пообщались по телефону, и во время разговора, в том числе, обсуждалась повестка форума. Ну, а главная тема, разумеется, дальнейшая интеграция в рамках союзного государства.
Программа пребывания Путина в Беларуси включает возможности и для неформального общения с белорусским коллегой. Именно его и ожидают больше всего мои коллеги. Как показывает практика, в непротокольные моменты диалог более эффективен. Почва для переговоров на высшем уровне была подготовлена накануне. А то, что резервы сотрудничества есть и они достаточно большие – подтвердилось накануне. Во время переговоров глав делегаций и деловых кругов состоялось подписание ряда соглашений и контрактов.
Например, завод «Могилевлифтмаш» в ближайшее время поставит в российские регионы свою продукцию на 500 миллионов российских рублей. Стало известно, что страны согласовали балансы взаимных поставок продуктов. При этом белорусский экспорт будет в больших объемах, чем прежде. В целом, как ожидается, итогом форума станет 70 документов о сотрудничестве, а сумма всех подписанных контрактов составит не менее полумиллиарда долларов.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Вообще участники форума уже успели обсудить огромное количество вопросов. В том числе снова поднималась тема об отмене телефонного роуминга между двумя странами. И здесь есть существенные подвижки.
Юрий Прокопенко, СТВ:
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Новости Беларуси. Могилев – сегодня центр союзной политики. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – главная тема дня, сообщили в программе Новости «24...
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