"Брось себе вызов": лучшим стал рассказ белоруски, ходившей по часу в день

Участники конкурса « Брось себе вызов » придерживались полезной привычки в течение 30 дней — а потом рассказывали, что из этого получилось. По результатам читательского голосования победителем конкурса стала Мария Бидула: она ходила каждый день как минимум час быстрым шагом.



Мария Бидула, фото: Виктор Зайковский

Каждую свою прогулку Мария описала в дневнике.

— За месяц хождения ежедневно по одному часу и при правильном питании с небольшим дефицитом калорий я похудела на три килограмма, — рассказывала она. — Обхват талии уменьшился на четыре сантиметра, обхват бедер — на два сантиметра.

Сравниваю сама свои фото до и после и не вижу особой разницы, но по одежде заметно: в поясе стала широковата, пришлось в ремнях к джинсам пробивать новые дырки. Но, помимо похудения, главной моей целью было стремление к движению, потому что в основном моя 12-часовая рабочая смена проходит перед компьютером и с бумагами. Результатами довольна. Данное обещание помогло мне не лениться и ходить даже тогда, когда не было желания, было холодно или устала. Благодаря этим прогулкам пообщалась с разными людьми, смогла увидеть поближе места, мимо которых проезжала десятилетиями, успела прочувствовать лето и готовлюсь шуршать осенними листьями. Думаю, продолжу гулять и дальше, потихоньку скидывая лишние килограммы и становясь здоровее.



Фото: из личного архива.

От редакции Мария получит денежный приз: 300 рублей (с учетом удержанного подоходного налога).

GO.TUT.BY благодарит всех участников!