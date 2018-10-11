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Молодежная сборная Беларуси по футболу победила Чехию в квалификации ЧЕ-2019

12.10.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Молодежная (U21) сборная Беларуси по футболу, уже потерявшая шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, 11 октября обыграла в домашнем поединке сверстников из Чехии, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

Беларусь — Чехия — 1:0 (0:0)

11 октября. Борисов. «Городской стадион».

Судьи: А. Поульсен, Д. Нергор, Э. Бориц (все — Дания)

Беларусь: Щербицкий, Волков, Иванов, Бессмертный (Березкин, 81), Печенин, Павловец, Громыко (Эбонг, 86), Швецов, Шевченко, Антилевский (Седько, 87), Климович.

Чехия: Стейскал, Крал, Гелешиц, Лишка, Матоушек (Такач, 64), Трубач, Квет (Гашек, 46), Визнер, Ладра, Кулганек (Кухта, 78), Пулкраб.

Гол: 1:0 — Антилевский (56, с пенальти).

Предупреждения: Стейскал (56), Пулкраб (78), Такач (90+2), Щербицкий (90+2), Павловец (90+5).

Удаление: Гелешиц (67).

Единственный мяч в матче на счету Дмитрия Антилевского, который реализовал пенальти на 56-й минуте.

С 67-й минуты белорусы играли в большинстве после удаления чешского игрока Гелешица.

Это был предпоследний матч белорусской «молодежки» в отборочном цикле. Утратив шансы на ЧЕ-2019, команда Людаса Румбутиса еще имеет шансы побороться хотя бы за 3-е место в своей группе.

Положение команд в группе 1:

1. Греция — 22 очка (8 матчей; разница мячей 24−3)

2. Хорватия — 19 (8; 25−5)

3. Беларусь — 14 (9; 11−12)

4. Чехия — 13 (9; 13−15)

5. Молдова — 7 (9; 8−22)

6. Сан-Марино — 0 (9; 1−25).

Заключительный матч отборочого турнира к ЧЕ-2019 молодежная сборная Беларуси проведет 15 октября в гостях у Греции.

Напрямую в финальную стадию ЧЕ-2019 выйдут победители 9 отборочных групп, еще за 2 путевки сразятся в стыковых матчах четыре лучшие команды среди занявших вторые места.

Финальная стадия молодежного ЧЕ-2019 пройдет в Италии и будет носить статус квалификационного турнира к летней Олимпиаде-2020.

Беларусь пробивалась на Олимпиаду-2012, под руководством главного тренера Георгия Кондратьева выиграв бронзу ЧЕ-2011.

 
 
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Молодежная (U21) сборная Беларуси по футболу, уже потерявшая шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, 11 октября обыграла в домашнем поединке...
 
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