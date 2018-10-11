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Аднавяскоўцы. Ражкі.

12.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Аднавяскоўцы. Ражкі.
На тэрыторыі Свіслацкага сельскага савета дзве вёскі з назвай Ражкі. Першае ўпамінанне аб адной з іх, Ражкі I, даціруецца 1897 годам. Тады населены пункт знаходзіўся ў складзе Свіслацкай воласці. Тут налічвалася 30 двароў, пражывалі 275 чалавек. Даследчыкі лічаць, што пасяленне размяшчалася на рагу каля дарогі, адтуль і пайшла яго назва. На пачатак бягучага года ў вёсцы пражываюць 63 чалавекі, з якіх працаздольнага ўзросту – 31, пенсійнага – 26 і 6 дзяцей.

 

 

Галоўная ў вёсцы

 

Аднавяскоўцы. Ражкі.Людміла Дубанос не лічыць сябе галоўнай у вёсцы. Але паколькі на яе ўсклалі грамадскія абавязкі вясковага старасты, значыць, ёй давяраюць, на яе дапамогу разлічваюць і старшыня сельскага Савета, і кіраўнік спраў.

Ужо шэсць гадоў Людміла Георгіеўна з’яўляецца пасрэднікам паміж ражкоўцамі і мясцовай уладай. На такіх людзей, якія ўсё ведаюць аб аднавяскоўцах, змогуць у любы момант аказаць ім пасільную дапамогу, і разлічвае старшыня сельсавета.
Людміла Георгіеўна ведае тут усіх, так як сама родам з Ражкоў. Тут прайшлі яе дзіцячыя гады і гады маладосці. Тут яна знайшла і сваё сямейнае шчасце: выйшла замуж за мясцовага хлопца Аркадзія. На сваёй малой радзіме яны засталіся, абодва працуюць у мясцовым сяльгаспрадпрыемстве ААТ «Акр-Агра». Ражкі сталі самым родным куточкам і для іх сыноў Паўла і Аляксандра, якія ўжо пакінулі бацькоўскую хату і знайшлі сваё сямейнае шчасце ў абласным цэнтры.
Людміла Георгіеўна вось ужо дваццаць тры гады працуе загадчыкам склада адкрытага акцыянернага таварыства. Яе муж Аркадзій Уладзіміравіч у абагравальны сезон працуе аператарам кацельнай устаноўкі, падчас уборачнай кампаніі – на сушылцы. Зараз разам з імі жыве мама Людмілы Георгіеўны. 

 

Бриллианты в их судьбе

Аднавяскоўцы. Ражкі.

 

В прошлом году семейная пара из Рожков Георгий и Лидия Романчуки отметили бриллиантовую свадьбу.

В дружном тандеме семьи Романчуков хозяйка дома играет главную партию. Лидия Александровна – лидер по жизни. А хозяин дома никогда не обижался, что жена командует. От этого он никогда не переставал быть любимым мужем и хорошим отцом.
Заботы по хозяйству распределяли поровну. Оба добросовестно трудились. Георгий Владимирович в колхозе более сорока лет электриком, Лидия Александровна некоторое время полеводом в колхозе, но большую часть трудового стажа в торговле.
Они такие разные, рассказывает дочь Алла. Она живет в Гродно, но в родительском доме бывает частым гостем. Два раза в год приезжает к родным людям и сын Анатолий. Его судьба забросила в Петрозаводск. Навещают бабушку с дедушкой четверо внуков и семеро правнуков.
Всегда интересно, как людям удается прожить в браке не один десяток лет. Этот вопрос я задала бриллиантовым юбилярам. Ответ был прост: нужно уступать друг другу. Тем более, если человек тебе дорог и ты не хочешь его потерять.

 

 

С геологами хорошо, а дома лучше

 

Аднавяскоўцы. Ражкі.Уроженец Рожков Сергей Ещик исколесил в молодости всю Беларусь. И кто знает, как бы сложилась его жизнь, если бы он остался водителем у геологов.

Перед тем как попасть к геологам, у юноши уже был водительский опыт. Он получил права на вождение автомобиля, работая начальником военного учетного стола. Параллельно молодой человек посещал школу шоферов. В деревне тогда работали геологи. Вот они и предложили Сергею поехать с ними в качестве водителя. Так и началось путешествие молодого водителя смоточной машины по стране. Два года он был в составе бригады электроразведки, которая занималась поиском месторождений полезных ископаемых.
Работа интересная, вспоминает Сергей Иванович, но притяжение родных мест оказалось сильнее увлекательной работы. В один из приездов на малую родину ему предложили место механика в машинно-тракторной станции. Молодой человек согласился, несмотря на то, что с прежденго места работы его не хотели отпускать.
После реорганизации МТС на сельхозтехнику и сельхозхимию Сергей Иванович остался в сельхозтехнике механиком и проработал там до самого выхода на заслуженный отдых. Сорок четыре года – такой стаж у него в этой должности.
– В то время строили общежития для работников и многоквартирные дома, – вспоминает мой собеседник. – Тогда были сооружены и теплицы. Это было время расцвета сельхозтехники.
Сейчас Сергей Иванович в свои восемьдесят три года старается быть в курсе событий района, области и мира. Их он черпает из районной и республиканских газет, слушает радиоприемник, смотрит телепередачи. И, конечно же, всегда рад самым дорогим гостям – двум дочерям Ольге и Ирине с семьями.

 

 

Воспоминания – души страдания

Аднавяскоўцы. Ражкі.

 

В памяти человека навсегда остаются моменты, наиболее взволновавшие его. Иногда приятные, иногда грустные...

Детство одной из старейших жительниц Рожков Стефании Гинч, которой в начале этого года исполнилось восемьдесят семь лет, было наполнено такими моментами.
Родилась Стефания в 1931 году. В семье было пятеро детей. Ее маму называли «примачкой», хотя это отец, вспоминает женщина, пришел жить в дом к маме. Так в деревне и называли их детей «примачки».
Испытания для семьи начались с самого первого дня войны. Не успели сельчане узнать о ее начале, как сразу же послышался гул самолетов и полетели на деревню бомбы. Первая из них попала в середину Рожков, где стоял их дом. Так и остались они без крова. Потом, как будто из ниоткуда, появились немцы на мотоциклах. Их никак не ожидали наши солдаты… Армейцев оккупанты расстреляли на глазах местных жителей. До сих пор у Стефании Иосифовны от этих воспоминаний наворачиваются на глаза слезы. «Столько было крови!», – рассказывает женщина. Жители деревни побежали за околицу, чтобы укрыться. Позже им пришлось вернуться. Их всех немцы построили и хотели тоже расстрелять, но потом отпустили по домам. Семья ютилась по соседям и родственникам. Детей на первое время взяла к себе тетя.
Свой дом у большой семьи появился, когда из деревни односельчане стали выезжать на постоянное место жительства в Польшу. Они поселились в одном из освободившихся маленьких домов. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Зато все вместе, своей семьей.
Свой просторный дом обрела Стефания, когда вышла замуж. Новое жилище было верхом счастья. И не страшны были для молодой семьи никакие трудности. Всегда согревала мысль, что над головой мирное небо, спокойная размеренная жизнь, наполненная приятными заботами о детях, которых в семье Гинч родилось двое.
И сейчас для Стефании Иосифовны они, сыновья Александр и Виктор и их семьи, самое большое утешение и радость в жизни. Бабушку с удовольствием навещают четверо внуков и шестеро правнуков, не дающие родному человеку предаваться горьким воспоминаниям.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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На тэрыторыі Свіслацкага сельскага савета дзве вёскі з назвай Ражкі. Першае ўпамінанне аб адной з іх, Ражкі I, даціруецца 1897 годам. Тады населены пункт знаходзіўся ў...
 
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