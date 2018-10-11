Как в Государственном архиве Брестской области реставрируют документы

Разговор с корреспондентом Zarya.by директор архива Анна Карапузова не случайно начинает с темы сохранности документов. В нынешнем году данному вопросу было посвящена прошедшая в Варшаве общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов с участием признанных специалистов из Польши, Беларуси, России, стран Балтии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая…



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– Проблема обеспечения сохранности документов – одна из основных, и это касается архивов не только нашей области и страны, но и всего мира. В этом деле ведущие принципы одинаковые, а вот технологии, используемые различными учреждениями, – разные. Несмотря на это, цель и результат должны совпадать: необходимо обеспечить документам долговременное бессрочное хранение, – поясняет Анна Геннадьевна.

Главный способствующий этому фактор – наличие соответствующих зданий и помещений, специально адаптированных под решение поставленной задачи.

- Благодаря вниманию и пониманию со стороны руководства области, финансированию из областного бюджета в конце прошлого года была завершена реконструкция здания архива по улице Энгельса, 8, капитальный ремонт и модернизация произведены в здании по улице Веры Хоружей, 15. Сейчас условия сохранности отвечают всем необходимым требованиям, – говорит директор ГАБО.



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В этом наглядно убеждаемся, переступив порог архивохранилища, где ровные ряды полок с коробками рождают ассоциации с библиотекой, а царящая вокруг стерильность – с хирургической операционной.

- Чтобы не было пыли, по графику моют и полы, и коробки, где хранятся документы, – рассказывает заведующая архивохранилищем Елена Залецкая.

Обращаем внимание на задрапированные окна: свободный доступ солнечного света сюда запрещен. Помимо светового и санитарно-гигиенического, постоянно соблюдаются и все остальные обязательные режимы: оптимальный температурно-влажностный (17 – 19 градусов выше нуля, влажность – не выше 50 – 55%), пожарный и охранный (в случае ЧП включатся система пожаротушения и сигнализация).

Однако все эти созданные в комплексе поистине идеальные условия не спасают документы, если ранее, до переезда сюда, они подверглись разрушительному влиянию времени и разного рода физическим воздействиям. Поэтому и остается в структуре архива одним из главных отдел обеспечения сохранности документов и фондов.



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В фондах Государственного архива Брестской области хранятся документы Барановичского, Лунинецкого, Пинского, Пружанского уездов Минской губернии за 1919 – 1920 годы; Полесского воеводства и Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши за 1921 – 1939 годы; упраздненных Высоковского и Домачевского районов; города Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Малоритского районов, начиная с 1939 года.

Итого без малого один миллион сто тысяч дел, почти треть которых – около четырехсот тысяч – относится к польскому периоду: дела именно этого периода дожидаются восстановления и реставрации в первую очередь.

Несложно посчитать: самым давним документам Государственного архива Брестской области – не более века, что по историческим меркам вроде бы и не так уж и много, однако следует учитывать особые обстоятельства того времени. Их порча началась много десятилетий назад вследствие хранения в неприспособленных для этого местах.



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Можно только удивляться, как им, складированным по чердакам и подвалам, вообще удалось пережить военное лихолетье, не потеряться и не сгореть в печах. Все это не могло пройти бесследно: целостность структуры бумаги многих документов с вековым и чуть менее «стажем» разрушается, покрывается плесенью и налетами, становится хрупкой, крошится, буквы стираются, текст «угасает».

Восстановить их раньше, в 1950 – 1960-х, не представлялось возможным – не хватало ни соответствующих специалистов, ни реставрационного материала, однако сейчас, как подчеркивает заведующая отделом обеспечения сохранности документов и фондов Елена Демчук, прежних проблем нет.



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Штат названного отдела, возглавляемого Еленой Николаевной с 2004 года, совсем небольшой: помимо нее – четверо заведующих архивохранилищами и пятеро сотрудников, непосредственно занимающихся улучшением физического состояния документа, его ремонтом, реставрацией, дезинфекцией, подшивкой, переплетом.

К слову, каждый из этой «пятерки» способен самостоятельно выполнять весь комплекс работ. Всему этому специально нигде не учат: основы ремонта и реставрации передаются из поколения в поколение от старших сотрудников к младшим, вновь пришедшим. Однако если раньше в отдел в основном приходили работать девушки с педагогическим образованием, то теперь, как правило, выпускницы исторического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина.



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Процесс восстановления документов, которым уже не грозит участь быть утраченными, наблюдаем в лаборатории отдела по улице Веры Хоружей, 15. Раньше все необходимые процедуры осуществлялись в здании старого архива на улице Советских пограничников, 34 в куда более стесненных условиях и техническое оснащение тогда оставляло желать лучшего: приходилось пользоваться резаками не самого лучшего качества, дезинфекционной камерой, выполняющей свои функции с помощью формалина.

Зато теперь в распоряжении архивистов Марины Масловой и Аллы Филипченко – просторное помещение на первом этаже с высокими потолками, оборудованное ежедневно осуществляющими обеззараживание комнатного пространства бактерицидными лампами, вентиляционными «вытяжками», благодаря которым удаляются пары от используемого при необходимости раствора антисептика.



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Перечень предметов труда архивиста-реставратора не так уж и велик: ножницы, клей, каток и – специальная реставрационная бумага, внешне напоминающая промасленную. Чтобы вернуть очередной документ к жизни, в архиве применяют методику «слоеного пирога»: именно такое сравнение напрашивается само собой при наблюдении за ее реализацией на практике.

Сначала на стекло выкладывается лист реставрационной бумаги, которая полностью промачивается клеем, разглаживается до идеальной ровности без всяких «пузырей» и «морщин», затем на него накладывается документ, намазываясь еще одним слоем клея, и уже поверх него – еще один лист реставрационной бумаги, и уже в таком законченном виде выкатывается катком.

Теперь восстановленный документ сохранится в обновленном виде еще, как минимум, сто лет.



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