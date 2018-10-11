В Минске умер глава «Технобанка». Ему было 45 лет

Минске умер глава «Технобанка». Ему было 45 лет">

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Председатель правления ОАО «Технобанк» Дмитрий Михалевич скончался 11 октября.

Как сообщила пресс-служба банка, Дмитрий Михалевич «10 лет всецело и полностью безукоризненно грамотно выполнял поставленные перед ним задачи руководителя ОАО»Технобанк»».

Дмитрий Михалевич родился в 1973 году в Минске, окончил БГЭУ по специальности «банки и финансовое дело». Начал работать в банковской сфере еще будучи студентом и сделал успешную профессиональную карьеру, пройдя путь от специалиста до главы банка.

«Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте банка.