Развитие инноваций в животноводстве укрепит продбезопасность СГ – Заяц

Развитие инноваций в животноводстве укрепит экономическую и продовольственную безопасность Союзного государства. Об этом заявил 11 октября журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, который принимает участие в работе секции “Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы” на V Форуме регионов Беларуси и России.
На снимке: во время работы секции.Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА.
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Развитие инноваций в животноводстве укрепит экономическую и продовольственную безопасность Союзного государства. Об этом заявил 11 октября журналистам министр...