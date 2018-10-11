Сотрудничество России и Беларуси в фактах и цифрах

В пятницу в Могилеве открывается V Форум регионов Беларуси и России с участием президентом двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Россию и Беларусь объединяют многолетние добрососедские отношения, а в 1999 году страны подписали договор о создании Союзного государства. О том, насколько тесные отношения сложились между двумя государствами, говорит ряд фактов, передает «МИР 24».

Регулярные встречи лидеров стран



Лидеры стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, видятся по нескольку раз в год. Так, в 2016-м они провели семь встреч, а в 2017-м – восемь.



Экономическое партнёрство



Россия – главный экономический партнер Беларуси. По данным российской таможни, только с января по апрель этого года внешнеторговый оборот двух стран составил более 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 17%.

Экспорт газа и нефти



Особое место занимает сотрудничество стран в топливно-энергетической сфере. Каждый год Россия поставляет в Беларусь около 20 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа.



Совместные предприятия



В Беларуси работают около 2,5 тыс. предприятий с участием российского капитала. =



Схожие позиции в мировом сообществе

Россия и Беларусь выступают с единых или близких позиций по основным глобальным вопросам. Страны тесно сотрудничают в ООН, входят в ЕАС И ОДКБ.