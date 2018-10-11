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Сотрудничество России и Беларуси в фактах и цифрах
12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В пятницу в Могилеве открывается
Россию и Беларусь объединяют многолетние добрососедские отношения, а в 1999 году страны подписали договор о создании Союзного государства. О том, насколько тесные отношения сложились между двумя государствами, говорит ряд фактов, передает «МИР 24».
Регулярные встречи лидеров стран
Экспорт газа и нефти
Россия и Беларусь выступают с единых или близких позиций по основным глобальным вопросам. Страны тесно сотрудничают в ООН, входят в ЕАС И ОДКБ.
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В Могилеве 12 октября открывается V Форум регионов Беларуси и России с участием президентом двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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