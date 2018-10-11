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Сотрудничество России и Беларуси в фактах и цифрах

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В пятницу в Могилеве открывается V Форум регионов Беларуси и России  с участием президентом двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Россию и Беларусь объединяют многолетние добрососедские отношения, а в 1999 году страны подписали договор о создании Союзного государства. О том, насколько тесные отношения сложились между двумя государствами, говорит ряд фактов, передает «МИР 24». 

Регулярные встречи лидеров стран

Лидеры стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, видятся по нескольку раз в год. Так, в 2016-м они провели семь встреч, а в 2017-м – восемь.

Экономическое партнёрство

Россия – главный экономический партнер Беларуси. По данным российской таможни, только с января по апрель этого года внешнеторговый оборот двух стран составил более 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 17%.

Экспорт газа и нефти

Особое место занимает сотрудничество стран в топливно-энергетической сфере. Каждый год Россия поставляет в Беларусь около 20 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа.

Совместные предприятия

В Беларуси работают около 2,5 тыс. предприятий с участием российского капитала. =

Схожие позиции в мировом сообществе 

Россия и Беларусь выступают с единых или близких позиций по основным глобальным вопросам. Страны тесно сотрудничают в ООН, входят в ЕАС И ОДКБ.



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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве 12 октября открывается V Форум регионов Беларуси и России с участием президентом двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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