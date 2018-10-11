Соболенко проиграла 329-й ракетке мирав четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 WTA) завершила выступление на турнире в китайском Тяньцзине, проиграв в четвертьнале швейцарцке Тее Бачински (329 WTA) — 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).



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Соболенко вела в первом сете со счетом 3:0 и 5:2, а при счете 5:3, 5:4 и 6:5 имела сет-пойнты, но не реализовала их. Опытная швейцарцка воспользовалась этим и довела партию до победы на тай-брейке.

Во втором сете Арина сделала брейк в третьем гейме, но тут же Тея ответила обратным брейком. После этого соперницы поочередно брали свои подачи, вновь доведя партию до тай-брейка. Увы, в нем вновь сильнее была Бачински.

Напомним, что в первом круге турнира в Тяньцзине Арина Соболенко обыграла американку Софию Кенин (50 WTA) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0, а во втором была сильнее Магды Линетт из Польши (84 WTA) — 6:1, 6:3.