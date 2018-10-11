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Россельхознадзор разрешил экспорт нескольким крупным белорусским молочникам

12.10.2018 11:31 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор с 12 октября разрешил возобновить поставки молочной продукции и говядины с пяти белорусских предприятий, в числе которых несколько крупных производителей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, это стало возможным после переговоров с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.

По результатам представленных белорусской стороной материалов и после проведения сверки объемов поставляемой из Белоруссии животноводческой продукции, Россельхознадзор открыл поставки для ОАО «Молочный мир» и «Молочного гостинца» — по цельномолочной продукции; ОАО «Минский молочный завод № 1» — по питьевому молоку; филиалу «Вировлянский» предприятия «Детскосельский городок» — по пастеризованному молоку наливом; ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» — по говядине.


Как ранее сообщалось, временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор ввел с 6 июня. 9 июня Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

При этом «открывать» белорусские предприятия Россия не спешит — существенная часть молочного сырья из Беларуси остается под запретом, даже не смотря на недовольство российских производителей, оставшихся без сырья.

Беларусь — крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта.

 
 
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Россельхознадзор с 12 октября разрешил возобновить поставки молочной продукции и говядины с пяти белорусских предприятий, в числе которых несколько крупных...
 
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