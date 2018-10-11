|
Обвинялись в мошенничестве — оказались убийцами. Два афериста из Лиды признались в убийстве в Одессе
Два афериста из Лиды и Лидского района в процессе следствия оказались причастными к убийству белоруса в Одессе.
Подробности
В апреле нынешнего года двое мужчин из Лиды и Лидского района обманом завладели 25 тыс. рублей руководителя иностранного предприятия. Они продали одному из предприятий оборудование, однако вырученные деньги его владельцу не вернули и долгое время придумывали различные версии, почему денег нет. Тот пошел в милицию.
Мужчины были задержаны, им предъявили обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц в особо крупном размере, и взяли под стражу.
В ходе расследования этого уголовного дела была проверена причастность мужчин к совершению иных преступлений, говорят в СК — и в результате появились данные о совершении ими убийства в июле 2016 года.
Тогда мужчины путем обмана получили у 57-летнего жителя Лиды 17 тысяч долларов США. Чтобы не возвращать деньги, они под предлогом отдыха и последующего трудоустройства вывезли его в Одессу и в ночь с 26 на 27 июля нанесли ему множество ударов молотком по голове. Мужчина умер.
Полиция Украины помогла белорусским сыщикам — все подтвердилось. Обвиняемые признались в убийстве.
Расследование уголовных дел продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвинялись в мошенничестве — оказались убийцами. Два афериста из Лиды признались в убийстве в Одессе
Два афериста из Лиды и Лидского района в процессе следствия оказались причастными к убийству белоруса в Одессе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)