Обвинялись в мошенничестве — оказались убийцами. Два афериста из Лиды признались в убийстве в Одессе





В апреле нынешнего года двое мужчин из Лиды и Лидского района обманом завладели 25 тыс. рублей руководителя иностранного предприятия. Они продали одному из предприятий оборудование, однако вырученные деньги его владельцу не вернули и долгое время придумывали различные версии, почему денег нет. Тот пошел в милицию.





Мужчины были задержаны, им предъявили обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц в особо крупном размере, и взяли под стражу.





В ходе расследования этого уголовного дела была проверена причастность мужчин к совершению иных преступлений, говорят в СК — и в результате появились данные о совершении ими убийства в июле 2016 года.





Тогда мужчины путем обмана получили у 57-летнего жителя Лиды 17 тысяч долларов США. Чтобы не возвращать деньги, они под предлогом отдыха и последующего трудоустройства вывезли его в Одессу и в ночь с 26 на 27 июля нанесли ему множество ударов молотком по голове. Мужчина умер.





Полиция Украины помогла белорусским сыщикам — все подтвердилось. Обвиняемые признались в убийстве.





Расследование уголовных дел продолжается.