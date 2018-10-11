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Названа вероятная причина аварии ракеты «Союз»

12.10.2018 11:15 — Разное | Партизан  
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Авария «Союза» могла произойти от того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя после старта не отделился.

Об этом «Коммерсанту» заявили два источника, причастных к расследованию.

Указывается, что к такому развитию событий могли привести две причины. Первая из них связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Собеседники «Коммерсанта» скептически отнеслись к каким-либо другим версиям причин неполадок в первой ступени ракета-носителя, назвав их «маловероятными». Однако один из источников рассказал, что теоретически проблемы могли возникнуть с автоматикой.

В публикации газеты уточняется, что комиссия будет изучать причины аварии в течение одного месяца.

Ранее источники «Интерфакса» предположили, что авария могла произойти из-за «плохого крепления при отделении блоков второй ступени, один из них мог зацепить центральный блок». 

11 октября во время старта ракеты «Союз», которая направлялась к Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК («Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»).

 
 
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Авария «Союза» могла произойти от того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя после старта не отделился.
 
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