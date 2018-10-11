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Белорусы начали проедать рублевые депозиты. Как изменилось поведение вкладчиков
В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд. Об этом
За сентябрь рублевые вклады сократились на 12,4 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально
Напомним,
Валютные депозиты за сентябрь сократились на 6,2 миллиона долларов. Для сравнения: в августе они упали на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона рублей, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало октября вклады в валюте составили 6 миллиардов 134,1 миллиона долларов.
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В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады.
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