|
"Активное самообразование и карьера мешают семье". Юрист - о том, как сделать карьеру в крупной компании
«Чтобы занять высокую позицию в успешной крупной компании, может быть достаточно одного базового образования, если у человека есть богатый опыт и желание развиваться. Я лично отбирала себе людей в отдел исходя из их профессионального опыта и человеческих качеств», — говорит Юлия Лысаковская. Она в 34 года стала начальником отдела юридического и кадрового обеспечения в филиале ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». У нее два высших образования, магистратура БГУ, аспирантура ЕГУ, изучала четыре языка, свидетельство медиатора. Юлия рассказала, сыграло ли внушительное образование роль при приеме на работу в топовую корпорацию, нужен ли диплом МВА для карьерного роста, возможно ли создать семью при интенсивном рабочем графике и зачем менеджеру «химия».
Мы продолжаем
«Если человек надежный и порядочный, он достигнет профессионализма за короткий срок»
— Ваш совет тем, кто хочет учиться и строить карьеру в экономической и юридической сферах: как к 35 годам занять позицию менеджера в успешной крупной компании?
— Нужно накапливать реальный опыт и начинать работать еще во время учебы в вузе.
Из моих уст это будет звучать странно, но и одного базового образования может быть достаточно, если у человека есть богатый опыт и желание развиваться.
У меня было несколько ситуаций, которые это подтвердили. Вообще, сегодня, как и тысячи лет назад, мотивация определяется химическими реакциями внутри нас. Задача лидера — создать среду, в которой нужные химические реакции находятся в балансе, тогда возможности компании становятся безграничными. Чувствовать людей — это «химия».
— Почему в 2018 году решили получить еще и свидетельство медиатора? Принесло это уже какие-то бонусы?
— После того как медиация как метод решения споров получила законодательное закрепление, мы стали включать ее в свои контракты. Обратились за консультацией в Центр медиации и переговоров. Его руководитель предложила мне пройти курсы, что я и сделала. Не жалею, так как в медиации много из сферы психологии, управления своими и чужими эмоциями. Это полезно любому. Для меня это полезно, потому что теперь я могу проводить коммерческую медиацию, которая наверняка будет активно развиваться в стране.
«Активное самообразование и карьера мешают семье, я это поняла не сразу»
— Удалось ли вам создать семью при такой насыщенной образовательной и профессиональной жизни?
— Ваше образование, опыт, компетенции достаточны для того, чтобы открыть свое дело. Есть такое желание?
— Такое желание появилось еще на первом курсе БГЭУ: мы с подружкой думали, что уже через пару лет у нас будет свой бизнес. Но потом так сложилось, что работа по найму доставляла и продолжает доставлять мне удовольствие. Я осознаю, что в определенный момент люди, которые состоялись как специалисты, задумываются о своем деле. Но это очень серьезное решение, и я пока к нему не пришла.
— Каким видите пик своей карьеры? Возглавить какую-нибудь корпорацию?
— Преподавать в вузе. На самом деле это очень серьезный и тяжелый труд — увлечь людей, помочь им с профессиональным выбором, сформировать мотивацию развиваться, вселить уверенность в своих силах. Мне кажется, на пике карьеры нужно делиться.
«Чем более естественен человек, тем больший успех его ждет»
— Юлия, первое ваше образование — «Финансы и кредит внешнеэкономической деятельности» Белорусского государственного экономического университета. Поступая в вуз на эту специализацию, вы имели представление, кем будете работать после окончания?
— Нет. Вообще, я впервые задумалась, кем хочу быть, в 8-м классе, когда мы писали сочинение на эту тему. Я колебалась между экономикой, правом и журналистикой. Но в 90-е годы появились все эти новые слова вроде «маркетинг», «менеджмент», и меня это увлекло. Поэтому я поступила в «нархоз». Но уже тогда решила, что обязательно получу второе юридическое образование. Мне казалось, что экономист, знающий право, намного эффективнее. Я не жалею о своем выборе. Первое образование было очень качественным, нам преподавали практики, профессионалы своего дела. И я до сих пор пользуюсь теми знаниями. Через год обучения я заочно поступила на «Хозяйственное право» в этом же вузе. Выбрала эту специализацию, потому что хотелось освоить прикладное направление.
— Затем в вашем резюме — поступление на факультет международных отношений в БГУ, год магистратуры (международное частное право), три года аспирантуры ЕГУ (PhD-program), повышение квалификации управленческих кадров в сфере международного бизнеса в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ и в немецком вузе. Практически вы, не переставая, учились 10 лет с момента поступления в вуз после школы. Вам просто нравилось учиться или вы видели, что одного и даже двух образований недостаточно для хорошей карьеры?
— Еще до поступления в БГЭУ я уговорила маму купить мне знаменитый «Экономикс» Макконнелла, который стоил тогда больших денег. Сказала: «Если купишь, я точно поступлю». В этой книге была тема «Инвестиции в человеческий капитал». Эта фраза засела у меня в голове. И я решила учиться и вкладывать в себя. Учеба мне легко давалась, и я искренне верила, что когда-то это принесет отдачу. Так и произошло.
— Это было ваше самостоятельное решение или направляли родители и преподаватели?
— Когда я, получив уже два образования, еще поступила на факультет международных отношений БГУ на лингвострановедение, родителям показалось, что это перебор, что с красным дипломом экономического вуза я и так хорошо устроюсь в жизни. Но я так не считала. Поступая в БГУ, изучая японский, я думала связать свою жизнь с МИД и быть полезной стране. Был такой юношеский порыв. Но с МИД не складывалось, я перевелась с дневного отделения в магистратуру, потом узнала про докторантуру ЕГУ, прошла конкурс, поступила, стала писать кандидатскую. Что касается преподавателей, то они как раз поддерживали меня в моем стремлении много учиться.
— Сыграли ли эти 10 лет образования роль при приеме на работу на вашу нынешнюю позицию?
— Думаю, да. Насколько я знаю, кандидатов на должность было очень много, но на собеседование по итогам рассмотрения резюме пригласили всего 5 человек. Конечно же, к этому собеседованию я готовилась. Но мне кажется, чем более естественен человек, тем больший успех его ждет. Не нужно казаться, нужно быть. Неожиданных вопросов не было, все касались в основном моего профессионального опыта.
«Я сознательно часто меняла работу — чтобы расти»
— До нынешней должности вы сменили пять мест работы в разных сферах — банковской, гостиничном бизнесе, строительстве, причем у вас были весьма хорошие позиции, например заместитель главы по правовым вопросам представительства литовского концерна в Беларуси. Почему уходили?
— Менять место работы было моим осознанным желанием. Я уходила, когда понимала, что дальше нет развития в профессиональном и карьерном плане. Конечно, работа на одном месте — это комфортно и стабильно. Но моя душа «просила борьбы», выхода из зоны комфорта. Благодаря этому ты нарабатываешь много разных навыков.
— Какие навыки критично необходимы, чтобы успешно работать в крупной корпорации?
— Организаторские и коммуникативные. Приходится работать с большим количеством людей, в моем случае это около 50 человек. Нужно делать все качественно и вовремя, а значит, без конфликтов. И еще необходима способность к очень интенсивному труду.
— Есть ли какие-то тренинги, практики, которые учат справляться с большими объемом и скоростью работы?
— Думаю, такие тренинги невозможно создать. Если человек сам себя не организует внутренне, тренер ему не поможет.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Активное самообразование и карьера мешают семье". Юрист - о том, как сделать карьеру в крупной компании
Юлия Лысаковская в 34 года стала начальником отдела юридического и кадрового обеспечения в филиале ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Она рассказала, сыграло ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)