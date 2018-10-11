"Активное самообразование и карьера мешают семье". Юрист - о том, как сделать карьеру в крупной компании

«Чтобы занять высокую позицию в успешной крупной компании, может быть достаточно одного базового образования, если у человека есть богатый опыт и желание развиваться. Я лично отбирала себе людей в отдел исходя из их профессионального опыта и человеческих качеств», — говорит Юлия Лысаковская. Она в 34 года стала начальником отдела юридического и кадрового обеспечения в филиале ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». У нее два высших образования, магистратура БГУ, аспирантура ЕГУ, изучала четыре языка, свидетельство медиатора. Юлия рассказала, сыграло ли внушительное образование роль при приеме на работу в топовую корпорацию, нужен ли диплом МВА для карьерного роста, возможно ли создать семью при интенсивном рабочем графике и зачем менеджеру «химия».





Мы продолжаем серию статей, в которых профессионалы показывают свои резюме и рассказывают, что позволило им сравнительно быстро добиться карьерных успехов и занять хорошие места в успешных компаниях.

«Если человек надежный и порядочный, он достигнет профессионализма за короткий срок»

— Ваш совет тем, кто хочет учиться и строить карьеру в экономической и юридической сферах: как к 35 годам занять позицию менеджера в успешной крупной компании?

— Нужно накапливать реальный опыт и начинать работать еще во время учебы в вузе.

Помимо основной учебной программы, нужно искать дополнительные курсы по профилю. Я в свое время, например, прошла месячные дистанционные курсы в Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве, чтобы разобраться в этой сложной теме. Находить курсы исходя из собственных интересов и мотивов лучше, чем заплатить деньги за диплом МВА ради «престижа», если это, конечно, не МВА Оксфорда. Может, я не в тренде, но, сталкиваясь с этими вещами на практике, я вижу, что обертка не соответствует содержанию. Чтобы быть хорошим менеджером, не обязательно иметь диплом МВА, для работодателя сегодня это не принципиально, как мне кажется.





Из моих уст это будет звучать странно, но и одного базового образования может быть достаточно, если у человека есть богатый опыт и желание развиваться.

Я лично отбирала себе людей в отдел исходя из их профессионального опыта и человеческих качеств. Причем последние могут перевесить послужной список по своей значимости. Если человек надежный, порядочный, этичный, способный работать в команде, он достигнет необходимого профессионализма за короткий срок. А если у него несколько дипломов, но что-то внутри не так, это обязательно выльется наружу и может в одночасье испортить работу и репутацию всей команды.

У меня было несколько ситуаций, которые это подтвердили. Вообще, сегодня, как и тысячи лет назад, мотивация определяется химическими реакциями внутри нас. Задача лидера — создать среду, в которой нужные химические реакции находятся в балансе, тогда возможности компании становятся безграничными. Чувствовать людей — это «химия».

— Почему в 2018 году решили получить еще и свидетельство медиатора? Принесло это уже какие-то бонусы?

— После того как медиация как метод решения споров получила законодательное закрепление, мы стали включать ее в свои контракты. Обратились за консультацией в Центр медиации и переговоров. Его руководитель предложила мне пройти курсы, что я и сделала. Не жалею, так как в медиации много из сферы психологии, управления своими и чужими эмоциями. Это полезно любому. Для меня это полезно, потому что теперь я могу проводить коммерческую медиацию, которая наверняка будет активно развиваться в стране.





«Активное самообразование и карьера мешают семье, я это поняла не сразу»

— Удалось ли вам создать семью при такой насыщенной образовательной и профессиональной жизни?

— Удалось. Но на самом деле такой стиль жизни — помеха для создания семьи. Постоянное профессиональное и личностное развитие отнимает время от общения с близкими. Здесь важно вовремя расставить приоритеты. Правда, к такому суждению пришла не сразу. Не понимала упреков и претензий близких. Сейчас же, когда мне хочется освоить что-то новое, всегда с ними советуюсь. Я уверена, что для женщины семья и дети очень важны, и если кто-то будет говорить обратное — не поверю. Достижение профессиональных целей, должности — вторично.

— Ваше образование, опыт, компетенции достаточны для того, чтобы открыть свое дело. Есть такое желание?

— Такое желание появилось еще на первом курсе БГЭУ: мы с подружкой думали, что уже через пару лет у нас будет свой бизнес. Но потом так сложилось, что работа по найму доставляла и продолжает доставлять мне удовольствие. Я осознаю, что в определенный момент люди, которые состоялись как специалисты, задумываются о своем деле. Но это очень серьезное решение, и я пока к нему не пришла.

— Каким видите пик своей карьеры? Возглавить какую-нибудь корпорацию?

— Преподавать в вузе. На самом деле это очень серьезный и тяжелый труд — увлечь людей, помочь им с профессиональным выбором, сформировать мотивацию развиваться, вселить уверенность в своих силах. Мне кажется, на пике карьеры нужно делиться.

«Чем более естественен человек, тем больший успех его ждет»

— Юлия, первое ваше образование — «Финансы и кредит внешнеэкономической деятельности» Белорусского государственного экономического университета. Поступая в вуз на эту специализацию, вы имели представление, кем будете работать после окончания?

— Нет. Вообще, я впервые задумалась, кем хочу быть, в 8-м классе, когда мы писали сочинение на эту тему. Я колебалась между экономикой, правом и журналистикой. Но в 90-е годы появились все эти новые слова вроде «маркетинг», «менеджмент», и меня это увлекло. Поэтому я поступила в «нархоз». Но уже тогда решила, что обязательно получу второе юридическое образование. Мне казалось, что экономист, знающий право, намного эффективнее. Я не жалею о своем выборе. Первое образование было очень качественным, нам преподавали практики, профессионалы своего дела. И я до сих пор пользуюсь теми знаниями. Через год обучения я заочно поступила на «Хозяйственное право» в этом же вузе. Выбрала эту специализацию, потому что хотелось освоить прикладное направление.





— Затем в вашем резюме — поступление на факультет международных отношений в БГУ, год магистратуры (международное частное право), три года аспирантуры ЕГУ (PhD-program), повышение квалификации управленческих кадров в сфере международного бизнеса в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ и в немецком вузе. Практически вы, не переставая, учились 10 лет с момента поступления в вуз после школы. Вам просто нравилось учиться или вы видели, что одного и даже двух образований недостаточно для хорошей карьеры?

— Еще до поступления в БГЭУ я уговорила маму купить мне знаменитый «Экономикс» Макконнелла, который стоил тогда больших денег. Сказала: «Если купишь, я точно поступлю». В этой книге была тема «Инвестиции в человеческий капитал». Эта фраза засела у меня в голове. И я решила учиться и вкладывать в себя. Учеба мне легко давалась, и я искренне верила, что когда-то это принесет отдачу. Так и произошло.

— Это было ваше самостоятельное решение или направляли родители и преподаватели?

— Когда я, получив уже два образования, еще поступила на факультет международных отношений БГУ на лингвострановедение, родителям показалось, что это перебор, что с красным дипломом экономического вуза я и так хорошо устроюсь в жизни. Но я так не считала. Поступая в БГУ, изучая японский, я думала связать свою жизнь с МИД и быть полезной стране. Был такой юношеский порыв. Но с МИД не складывалось, я перевелась с дневного отделения в магистратуру, потом узнала про докторантуру ЕГУ, прошла конкурс, поступила, стала писать кандидатскую. Что касается преподавателей, то они как раз поддерживали меня в моем стремлении много учиться.

— Сыграли ли эти 10 лет образования роль при приеме на работу на вашу нынешнюю позицию?

— Думаю, да. Насколько я знаю, кандидатов на должность было очень много, но на собеседование по итогам рассмотрения резюме пригласили всего 5 человек. Конечно же, к этому собеседованию я готовилась. Но мне кажется, чем более естественен человек, тем больший успех его ждет. Не нужно казаться, нужно быть. Неожиданных вопросов не было, все касались в основном моего профессионального опыта.





«Я сознательно часто меняла работу — чтобы расти»

— До нынешней должности вы сменили пять мест работы в разных сферах — банковской, гостиничном бизнесе, строительстве, причем у вас были весьма хорошие позиции, например заместитель главы по правовым вопросам представительства литовского концерна в Беларуси. Почему уходили?

— Менять место работы было моим осознанным желанием. Я уходила, когда понимала, что дальше нет развития в профессиональном и карьерном плане. Конечно, работа на одном месте — это комфортно и стабильно. Но моя душа «просила борьбы», выхода из зоны комфорта. Благодаря этому ты нарабатываешь много разных навыков.

— Какие навыки критично необходимы, чтобы успешно работать в крупной корпорации?

— Организаторские и коммуникативные. Приходится работать с большим количеством людей, в моем случае это около 50 человек. Нужно делать все качественно и вовремя, а значит, без конфликтов. И еще необходима способность к очень интенсивному труду.

— Есть ли какие-то тренинги, практики, которые учат справляться с большими объемом и скоростью работы?

— Думаю, такие тренинги невозможно создать. Если человек сам себя не организует внутренне, тренер ему не поможет.



