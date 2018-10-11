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14 октября - День матери!
12.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Дорогие женщины!
Милые мамы и бабушки!
Искренне поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – это не только дань глубокого уважения и любви к тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны.
С образом матери связаны самые светлые воспоминания и чувства. Именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.
В этот праздничный день особые слова признательности хочется сказать многодетным мамам и женщинам, воспитывающим приемных детей.
Дорогие женщины-матери! Спасибо вам за ваш нелегкий материнский труд, терпение и мудрость, любовь и поддержку. Пусть вас всегда окружает повседневная забота близких, дети радуют успехами, внуки дарят тепло и внимание. Любви, нежности, душевного покоя и мира! С праздником!
Районный исполнительный комитет.
Президиум районного Совета депутатов.
ххх
Дорогие женщины!
Наши милые, добрые
Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Этот день помогает еще глубже ощутить величие наивысшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества. Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди обращаются в радостные и сложные моменты жизни. Быть матерью – это не только счастье, но и огромная ответственность и неустанный труд. И государство наше никогда не забывает об этом – социальная политика в стране направлена в первую очередь на поддержку семьи, материнства и детства. Повышение рождаемости, создание благоприятных условий для воспитания интеллектуально и физически развитого молодого поколения – наши первоочередные задачи. И поверьте, мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы вы были счастливы и уверены в завтрашнем дне и ваши дети росли здоровыми и благополучными.
В этот праздничный день я желаю вам, наши дорогие мамы и бабушки, счастья, крепкого здоровья, мира и добра! Пусть ваше сердце всегда будет наполнено радостью и светом. Пусть ваши дети будут успешными и ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!
А. В. Ткачук, депутат Палаты
представителей Национального
по Ивацевичскому
ХХХ
Милые наши мамы!
Примите самые искренние поздравления с Днём матери от Ивацевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин». Пусть этот день будет наполнен яркими событиями, нежными признаниями и словами благодарности от детей и внуков.
В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была забыта. Сколько бы лет вам не исполнилось, обнимите свою маму, скажите ей доброе слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в любви, уделите внимание самому дорогому человеку.
В праздник хочу выразить огромную благодарность всем матерям за воспитание детей, за все, что вы делаете ради подрастающего поколения. От каждой из нас зависит, какой будет наша страна в будущем.
Хочу пожелать всем мамам личного счастья, здоровых и послушных детей, семейного благополучия, сил и терпения, любви и заботы от близких. С Днем матери!
А. В. Джежора, председатель Ивацевичской
РО ОО «Белорусский союз женщин».
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