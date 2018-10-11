С Днем работников культуры!

Уважаемые работники культуры Ивацевиччины!

Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы выражаем признательность всем тем, кто трудится в сфере культуры. Благодаря труду работников сцены, музейного и библиотечного дела, художников и музыкантов, культурные традиции Ивацевичского края передаются из поколения в поколение, получают развитие в современных произведениях.

Убеждены, что верность избранному делу и творческий потенциал работников культуры Ивацевичского района найдут воплощение в новых интересных проектах.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения и неисчерпаемой энергии!

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.

ХХХ

Уважаемые работники

культуры и ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с праздником – Днём работников культуры!

Этот праздник объединяет всех, кто не мыслит жизни без музыки, театра и живописи, музеев и библиотек, песен и танцев, кто сохраняет и развивает наше культурное наследие.

Выражаем всем работникам культуры района слова благодарности за плодотворный и нужный людям труд, творческие горения, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, удачи во всех начинаниях, свершения сокровенных надежд, семейного тепла и счастья, добра и благополучия!

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ивацевичского

райисполкома, райком профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.