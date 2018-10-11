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«Если бы не льготы…». Как живет на пенсию инвалид второй группы

12.10.2018 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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«Если бы не льготы…». Как живет на пенсию инвалид второй группы
Фото из открытых источников

До выхода на пенсию Галина Ивановна 38 лет преподавала в высших учебных заведениях. Сейчас пожилая женщина активно сотрудничает с ветеранской организацией, занимается культурно-просветительской работой.

Расходы на «коммуналку»

За сентябрь Галина Ивановна получила пенсию 467 рублей. Пожилая минчанка живет одна в комнате 13,3 м2 в «коммуналке».

Галина Ивановна как инвалид второй группы имеет право на льготу по оплате некоторых коммунальных услуг. Это 50%-ная скидка на плату за техобслуживание, подогрев воды, вывоз коммунальных отходов, холодное водоснабжение, канализацию. В среднем, учитывая зимние и летние месяцы, выходит около 17 рублей в месяц.

«Если бы не льготы…». Как живет на пенсию инвалид второй группы
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Так как женщина проживает в «коммуналке», то общее потребляемое количество газа делится на 5 собственников. Таким образом, Галина Ивановна платит  половину средней величины – 1,2 рубля в месяц.

За свет Галина Ивановна платит по счетчику: если «нагорает» 60 кВт, то электроэнергию оплачивает по первому тарифу, если больше - по второму. С января 2017 года тариф не менялся - 0,717  руб. за кВтч. В итоге за месяц получается около 9 рублей.

Связь

Так как  пенсионерка занимается активной общественной работой, многие вопросы приходится решать по телефону. Она пользуется и домашним, и мобильным телефоном. На оплату услуг связи в месяц уходит 22 рубля. Интернета у Галины Ивановны пока нет.

Ну и какой же работник культуры без газет и журналов! Пенсионерка выписывает «периодику». Это тоже не бесплатно.

Питание

Это, пожалуй, самая большая статья расходов. Причем женщина старается питаться правильно. Покупает мясо, рыбу, овощи, молочные продукты, сало, мед, хлеб, орехи.

- Обязательно готовлю суп на три дня. Варю его не на мясе, а на овощном бульоне. В моем рационе всегда есть разные каши. Их также готовлю на несколько дней. Утром ем овсяные хлопья, - рассказывает собеседница.

«Если бы не льготы…». Как живет на пенсию инвалид второй группы
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 Галина Ивановна не отказывает себе и в сладостях: покупает печенье, конфеты, шоколад. Даже позволяет себе вино.

- По рекомендации врачей для людей пожилого возраста каждый день перед едой выпиваю глоток импортного красного сухого вина, - говорит она.

На зиму пенсионерка делает заготовки из ягод, овощей. Покупает все на рынке, а чем-то угощают знакомые.

Итого в месяц на продукты уходит 250 рублей.

Лекарства

К сожалению, много денег у нашей героини уходит на лекарства.

Некоторые препараты пожилая женщина получает бесплатно, а за некоторые платит 10% стоимости. Остальные лекарства покупает за полную цену. Также пожилая женщина посещает различные оздоровительные процедуры. Например, сеанс массажа воротниковой зоны в поликлинике стоит 12 рублей. А еще лечение зубов – тоже  недешевое удовольствие. Таким образом, в месяц выходит до 100 рублей.

Кстати, территориальный центр социального обслуживания населения и Собес оплачивают ей некоторые виды лекарств и медицинских услуг.

Одежда, обувь, косметика

Каждая женщина хочет всегда хорошо выглядеть. Галина Васильевна – не исключение. Пенсионерка отдает предпочтение старым известным советским косметическим брендам: покупает ланолиновый крем, крем  «Календула», «Янтарь». Тушь, пудра, тональный крем, помада – вся декоративная косметика белорусского производства.

Одежда и обувь также в списке необходимых трат.

- Мне как инвалиду II группы ортопедическая обувь выдается бесплатно. Но она такая некрасивая. А я часто бываю на людях: в театре, в клубе выхожу на сцену. Мне просто стыдно. Поэтому приходится выкручиваться и покупать обувь самой. Одежда тоже стоит недешево. Я предпочитаю одежду белорусских брендов. Из последних покупок - платье за 20 рублей. Его я купила в санатории, где была недавно.

На другие бытовые покупки (мыло, стиральный порошок, зубной порошок, средство для мытья посуды) уходит около 10 рублей.

Досуг и подарки

Галина Ивановна ведет активную светскую жизнь. Она ходит в театры, музеи, посещает разные творческие вечера. И на все это также нужны деньги. В театр пенсионерка может сходить за полстоимости или бесплатно. На культурный досуг уходит до 50 рублей в месяц.

В 2017 году пенсионерка съездила в семидневную туристическую поездку по Европе. Путевку за 400 евро ей купила дочь. При этом в путешествии минчанка потратила еще 300 евро из собственных сбережений.

Подарки родным и близким - еще одна статья расходов. Например, они с дочерью друг другу на день рождения дарят по 100 рублей.

Время от времени приходится тратиться и на ремонтные работы в квартире в местах общего пользования. Это около 200-300 рублей в год.

Что бесплатно?

Для пенсионерки как инвалида II группы проезд во всех видах городского общественного транспорта бесплатный. Также бесплатный проезд и в пригородном транспорте (электричка и автобус).

«Если бы не льготы…». Как живет на пенсию инвалид второй группы
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Один раз в два года Галина Ивановна получает бесплатную путевку в санаторий.  1 раз в год может подлечиться в госпитале для инвалидов войны и ветеранов. Также у пенсионерки бесплатная подписка на газету для инвалидов «Вместе». Как и другие пенсионеры, может посещать бесплатные кружки при территориальном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

За 2017 год получила материальную помощь в размере 100 рублей.

Если посчитать, то за 2017 год общий доход Галины Ивановны составил примерно 5040 рублей, в то время как расходов было больше - 6615 рублей.

- Приходится много экономить на питании, одежде, развлечениях, так как остальные расходы я вынуждена оплачивать, - делает вывод пенсионерка. - Если бы не льготы по инвалидности, то я влачила бы нищенское существование, недостойное преподавателя высшей школы. Но, знаете, лучше бы этой инвалидности и болезни не было...

 
 
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81-летняя пенсионерка, инвалид II группы Галина Ивановна рассказала «АиФ», как распределяет пенсию и на чем приходится экономить, чтобы жить, а не выживать.
 
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