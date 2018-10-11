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Нелегалы депортированы

12.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Официальный представитель Пинского пограничного
отряда Михаил БУТ-ГУСАИМ сообщил «НП», что минувшая
неделя на участке Пинского пограничного отряда отмечена возросшей «активностью» нелегальных сборщиков
даров белорусской природы.

Нелегалы депортированы

Пинские пограничники задержали одиннадцать сборщиков клюквы, нарушивших границу. Причем, не всегда их встреча с пограничниками заканчивалась мирно. В одном случае военнослужащим пришлось применить оружие.
– Третьего октября в 500 метрах от линии границы задержан мужчина без документов, – рассказывает Михаил Бут-Гусаим. – Как выяснилось позже – житель украинской деревни Дроздынь. Во время дальнейших поисковых мероприятий вскоре были обнаружены еще двое неизвестных, которые, увидев пограничников, попытались скрыться. В ходе преследования они не реагировали на законные требования представителей власти. Военнослужащие для их остановки произвели три предупредительных выстрела из табельного оружия.
В отношении задержанных жителей украинской деревни Старое Село составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы.
Одиннадцать граждан Украины, которые незаконно пересекли границу с целью сбора дикоросов, были задержаны, привлечены к административной ответственности и депортированы из страны сроком на пять лет.
Людмила
КАСПЕРОВИЧ

 
 
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Официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил БУТ-ГУСАИМ сообщил «НП», что минувшая неделя на участке Пинского пограничного отряда отмечена...
 
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