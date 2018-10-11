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В Гомеле МТС и velcom предлагают безлимиты за рубль в месяц. В салонах - толпы
Женщины с брошками на пальто, мужчины в строительных робах, мамы с колясками, тещи с зятьями, студенты с преподавателями… В эти дни гомельские офисы МТС напоминают огромную маршрутку. Что происходит? Откуда такой ажиотаж? И почему только в Гомеле и Светлогорске?
В гомельских салонах МТС очереди
В сентябре МТС объявил акцию: абонентам других мобильных операторов перенести свой номер в МТС, подключиться на тарифный план «Безлимитище» и получить на него скидку — за один рубль в месяц пользователям предложат безлимит интернета и звонков во все Сети в течение 365 дней. После этого периода абонентская плата за тариф «Безлимитище» составит 16,84 рублей.
Акция действует только для жителей Гомеля и Светлогорска с регистрацией по месту жительства. В условиях есть несколько оговорок: на номере, который планируется к переносу, не должно быть непогашенных рассрочек, выплат и прочих обязательств, баланс должен быть положительным. Предложение актуально с 7 сентября по 31 октября нынешнего года.
Людей в гомельских офисах МТС с каждым днем все больше.
«Номер 609 подойдите к рабочему месту два» — при каждом призыве электронного голоса очередь на мгновенье оживает, бросает косые взгляды на красивое, но беспристрастное голубое табло, затем — в надежде на зал — а вдруг номер отсутствует, и тогда нужно скорее звать следующего. Но 609 уже спешит к оператору и очередь снова погружается в сон.
Номер 751, а в миру Денис уже полтора часа ждет, когда его пригласят люди в красных галстуках, но впереди еще больше 150 талонов. А на часах уже семь.
— Я на life:). Абонплата 7,5 рублей и всего один гигабайт интернета. Вечно дергаешься. Хочу спокойно жить и не паниковать, — объясняет свой выбор парень.
velcom отвечает
Тем, кто пытается уйти с velcom, приходит SMS от оператора с таким же предложением: безлимит звонков и интернета на целый год за рубль в месяц.
Абонент velcom Василий разработал «лайфхак»:
— Идете в офис МТС и говорите, что хотите стать его абонентом, но сохранив при этом свой номер от velcom. Просто просите подключить вас на любой тариф. Приходите домой и ждете. velcom попытается вас вернуть — пришлет SMS с предложением не уходить от них и предложит такие же условия и по оплате, и по пакету, что и МТС. Соглашаетесь и все.
— А если SMS не придет?
— Не страшно. Моя девушка, к примеру, не дождалась и самостоятельно отправила USSD-запрос. Пришло сообщение, что заявка зафиксирована. Через пару часов пришло новое SMS о том, что ее тарифный план изменен. Был «Комфорт 2» с абонплатой в 17,50 рублей в месяц, а стал «Комфорт +» за 1 рубль.
«В случае агрессивного маркетинга со стороны конкурентов компания реагирует»
«Точечные и ограниченные по времени акции компании velcom периодически проводятся в разных регионах и часто связаны с определенными поводами (например,
При этом в случае агрессивного маркетинга со стороны конкурентов компания реагирует исходя из оценки целесообразности».
Кстати, вчера velcom
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Женщины с брошками на пальто, мужчины в строительных робах, мамы с колясками, тещи с зятьями, студенты с преподавателями… В эти дни гомельские офисы МТС напоминают...
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