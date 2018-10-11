В Гомеле МТС и velcom предлагают безлимиты за рубль в месяц. В салонах - толпы

Женщины с брошками на пальто, мужчины в строительных робах, мамы с колясками, тещи с зятьями, студенты с преподавателями… В эти дни гомельские офисы МТС напоминают огромную маршрутку. Что происходит? Откуда такой ажиотаж? И почему только в Гомеле и Светлогорске?





В гомельских салонах МТС очереди

В сентябре МТС объявил акцию: абонентам других мобильных операторов перенести свой номер в МТС, подключиться на тарифный план «Безлимитище» и получить на него скидку — за один рубль в месяц пользователям предложат безлимит интернета и звонков во все Сети в течение 365 дней. После этого периода абонентская плата за тариф «Безлимитище» составит 16,84 рублей.

Акция действует только для жителей Гомеля и Светлогорска с регистрацией по месту жительства. В условиях есть несколько оговорок: на номере, который планируется к переносу, не должно быть непогашенных рассрочек, выплат и прочих обязательств, баланс должен быть положительным. Предложение актуально с 7 сентября по 31 октября нынешнего года.





Людей в гомельских офисах МТС с каждым днем все больше.

«Номер 609 подойдите к рабочему месту два» — при каждом призыве электронного голоса очередь на мгновенье оживает, бросает косые взгляды на красивое, но беспристрастное голубое табло, затем — в надежде на зал — а вдруг номер отсутствует, и тогда нужно скорее звать следующего. Но 609 уже спешит к оператору и очередь снова погружается в сон.

Номер 751, а в миру Денис уже полтора часа ждет, когда его пригласят люди в красных галстуках, но впереди еще больше 150 талонов. А на часах уже семь.

— Я на life:). Абонплата 7,5 рублей и всего один гигабайт интернета. Вечно дергаешься. Хочу спокойно жить и не паниковать, — объясняет свой выбор парень.

velcom отвечает

Тем, кто пытается уйти с velcom, приходит SMS от оператора с таким же предложением: безлимит звонков и интернета на целый год за рубль в месяц.





Абонент velcom Василий разработал «лайфхак»:

— Идете в офис МТС и говорите, что хотите стать его абонентом, но сохранив при этом свой номер от velcom. Просто просите подключить вас на любой тариф. Приходите домой и ждете. velcom попытается вас вернуть — пришлет SMS с предложением не уходить от них и предложит такие же условия и по оплате, и по пакету, что и МТС. Соглашаетесь и все.

— А если SMS не придет?

— Не страшно. Моя девушка, к примеру, не дождалась и самостоятельно отправила USSD-запрос. Пришло сообщение, что заявка зафиксирована. Через пару часов пришло новое SMS о том, что ее тарифный план изменен. Был «Комфорт 2» с абонплатой в 17,50 рублей в месяц, а стал «Комфорт +» за 1 рубль.

«В случае агрессивного маркетинга со стороны конкурентов компания реагирует»

«Точечные и ограниченные по времени акции компании velcom периодически проводятся в разных регионах и часто связаны с определенными поводами (например, в честь объединения брендов в рамках приобретения оператора фиксированной связи), — говорится в комментарии velcom. — Основной упор в маркетинге компания делает на основные продуктовые предложения и их преимущества. В частности, сейчас в фокусе внимания тарифные планы линейки „Комфорт“ с пакетом безлимитного интернета.





При этом в случае агрессивного маркетинга со стороны конкурентов компания реагирует исходя из оценки целесообразности».

Кстати, вчера velcom начал похожую акцию в Витебске: при переносе своего номера в сеть velcom из сети другого оператора на тарифный план «Комфорт+» можно получить безлимит звонков и мобильного интернета за 1 рубль в месяц на год.