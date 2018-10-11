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"Доска позора". "Лайфхаки" строителей по ремонту чего угодно и чем угодно
Наша коллекция строительных ляпов и чудес проектирования ежедневно пополняется новыми экземплярами. Сегодня разнообразим «
Читатели констатируют, что «ваша рубрика действительно работает»! Вот, например, прислали фото «работы над ошибками» на заводе Вавилова. Было — окно, а за ним кирпич, с тало — просто заложенное кирпичом окно.
А это — ремонт скамьи возле дома на Мавра после заявки жильцов. Они пишут, что впечатлили и окраска гнилых досок и оригинальная конструкция.
С домом на Мавра мы не закончили — там еще в марте пришли прокладывать кабель, выкопали яму. Ее так и не закопали.
Бюджетный ремонт лестницы при помощи деревяшки. Минск, улица Романовская Слобода.
Дом № 14 В по улице Седых в Минске. Читатель сообщает, что пандус установлен золотыми руками работника ЖЭСа. К низу лестницы дорожки пандуса расходятся, а на первые ступеньки между дорожками ногу поставить невозможно.
Положили новый асфальт во дворе дома по улице Зеленой в Фаниполе.
Монтажная пена — второй лучший друг строителя после скотча. Смотрите, как ею отремонтировали столбы ограждения в могилевском зоосаде (Буйничи).
Работа сантехников по ремонту трубы в подвале дома по адресу Гамарника, 25 (подъезд 5) в Минске. Как устранить течь? Опытный сантехник заделает дырку даже при помощи кирпича!
Крыльцо после капитального ремонта в Новополоцке в доме № 138 по улице Молодежной. Это ж сколько здесь сэкономили?
Дом с нарисованными окнами. Говорят, такое можно увидеть по дороге от Орши в Горки — готовились к «Дожинкам».
Здесь интерес будет представлять из себя не столько сама проблема, а подход работников ЖЭСа к ее решению. Читатель пишет, что на площадке первого подъезда на первом этаже по адресу улица Червякова, 8 исчезла крышка распаечной коробки, и вид оголенной проводки стал нервировать всех заходящих в подъезд. «Мною была отправлена заявка на сайте „115.бел“, в течение месяца сотрудники ЖЭСа пытались закупить кусок пластика (который можно приобрести за 1 рубль в любом строительном супермаркете), после чего благополучно заделали рекламной листовкой, и гордо написали мне ответ, что все исправлено. Я повторно оформил заявку все на том же сайте, опять месяц велась закупка, и вот теперь проводка закрыта одноразовым контейнером для еды, закрепленным на скотч. Третий раз заявку даже не отправлял».
Сантехническое решение из полипропиленовый трубы и первого лучшего друга строителя — скотча — дело рук сантехников, делавших капремонт в доме № 103 по улице Калиновского в Минске.
На этом фото все масштабнее — новую теплотрассу проложили поверху.
Минская велодорожка. Съезд с проспекта Победителей к комплексу аквапарка. Такой привычной для нас «зебры» на асфальте почему-то не оказалось. Хотя буквально через 300 метров съезд к Astoria Riverside оформлен как положено.
Двор между домами 9 и 13 по улице Шабаны. Автор фото сообщает, что такая картина по утрам ежедневно. «Если ГАИ этого не видит, может помогут коммунальные службы?
Хорошее расположение унитаза, обзор отличный. Туалет где-то в Витебске.
Нам пишут, что так выглядят туалеты для посетителей зала приемов во Дворце Республики.
Это Бобруйск. Так выглядит дворовая территория возле дома № 54 по улице Интернациональной. Автор фото сообщает, что в 2017−18 году во дворе построили девятиэтажку: «вокруг нового дома все разровняли и подсыпали, а нас теперь затапливает после каждого дождя».
Пешеходные переходы возле завода «Техника связи» в Орше. Это там президент недавно видел «дохлых крыс и разную наркоту».
У нас народу нужно все объяснять по два раза? Михановичи, Минский район.
В Фаниполе не любят однообразия — плитку для дорожек выбирают разноформатную, например.
Минчан так не балуют. Один наш читатель не поленился и сделал фото дорожек в Сухарево — там вообще плитки нет. Проектировщики не предугадали, где появятся «народные тропы».
Минск, улица Шорная, 20. Дверь в «никуда» на первом этаже возле лифта.
«В чем смысл перехода в этом месте, я так и не понял», — пишет фотолюбитель из города Миоры. А смысла-то в этом и не надо искать…
Улица Советская, 55, Брест. Если бы не подпись к фото, мы бы никогда не догадались, что это за конструкция и чем она не устраивает. Это же оборудованное место для вытряхивания ковров!
Вход со двора, в магазин «Такт» в городе Сморгонь. Все для удобной разгрузки.
В Минске по улице Слободская положили дорогу, а обрезать бордюр забыли.
Кто-то немного промахнулся. Минск, около дома № 1 по улице Илимская.
Эту дорожку, видимо, с двух сторон разные бригады вели, в месте стыковки получился такой вот зигзаг. Глубокое, улица Северная, район новой застройки.
У любой стройки должен быть паспорт объекта, чтобы любой человек мог почитать кто и что здесь строит.
Укладка тротуара на улице Южной в а/г Раков закончилась в декабре 2017. Автор фото сообщает, дорога до модернизации была и шире, и ровнее, и удобнее.
Остановка общественного транспорта «улица Победы» в Гродно, пешеходный переход убрали несколько лет назад, а дорожки к нему остались. Правда, упираются они в забор. У читателя рациональное предложение: если плитку там снять, то хватило бы доложить дорожку там, где ее не хватает.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!
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Наша коллекция строительных ляпов и чудес проектирования пополнилась новыми экземплярами.
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