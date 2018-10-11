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Умер председатель правления Технобанка
Дмитрий Леонидович родился в Минске в 1973 году. Еще в юности он решил связать свою жизнь с финансами и банковским делом. В 1994 году окончил Белорусский государственный экономический университет, специальность – бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
В банковской сфере начал работать с 1993 года, прошел путь от специалиста до Председателя правления.
В должности руководителя
О дате и месте прощания с ним будет сообщаться дополнительно.
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В возрасте 45 лет скоропостижно скончался Дмитрий Леонидович Михалевич, Председатель Правления Технобанка.
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