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Умер председатель правления Технобанка

12.10.2018 10:46 — Разное | Myfin  
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Умер председатель правления Технобанка
фото предоставлено пресс-службой Технобанка

Дмитрий Леонидович родился в Минске в 1973 году. Еще в юности он решил связать свою жизнь с финансами и банковским делом. В 1994 году окончил Белорусский государственный экономический университет, специальность – бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.

В банковской сфере начал работать с 1993 года, прошел путь от специалиста до Председателя правления.

В должности руководителя Технобанка Дмитрий Леонидович проработал 10 лет. Как отмечает пресс-служба банка, он «всецело и полностью безукоризненно грамотно выполнял поставленные перед ним задачи».

О дате и месте прощания с ним будет сообщаться дополнительно.

 
Теги: Минск
 
 
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В возрасте 45 лет скоропостижно скончался Дмитрий Леонидович Михалевич, Председатель Правления Технобанка.
 
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