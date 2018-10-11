В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран







Председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень. У обеих стран накоплен достаточно эффективный опыт сотрудничества между регионами, подписаны соглашения, договоры между субъектами хозяйствования.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович добавил, что нынешний Форум регионов является самым представительным. В нем участвуют гости из 31 региона Российской Федерации. Всего он собрал в Могилеве более 2 тысяч участников.





По итогам встречи между рядом регионов Беларуси и России подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.























