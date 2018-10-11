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В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненщину на встрече представлял председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Проходила она в рамках V Форума регионов Беларуси и России. 

В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран


Председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень. У обеих стран накоплен достаточно эффективный опыт сотрудничества между регионами, подписаны соглашения, договоры между субъектами хозяйствования. 

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович добавил, что нынешний Форум регионов является самым представительным. В нем участвуют гости из 31 региона Российской Федерации. Всего он собрал в Могилеве более 2 тысяч участников. 

В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран

По итогам встречи между рядом регионов Беларуси и России подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран

В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран

В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран
В Могилеве прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран

 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Могилев
 
 
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Гродненщину на встрече представлял председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Проходила она в рамках V Форума регионов Беларуси и России. ...
 
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