Новая технология Ford сделает светофоры ненужными

Ford проводит испытания новой технологии, которая может привести к… полному исчезновению светофоров ввиду их ненадобности! Помочь в этом должна непрерывная коммуникация между автомобилями.





Технология Intersection Priority Management (Управление приоритетами на перекрестках, IMP) разработана с целью помочь водителям проезжать перекрестки без остановок. По замыслу разработчиков, это должно ускорить среднюю скорость трафика и повысит безопасность и эффективность движения. Демонстрация работы технологии состоялась на этой неделе на улицах Милтон-Кейнса (Великобритания) в рамках финансируемой британским правительством программы Autodrive.





Экспериментальные автомобили были оснащены системами связи V2V (Vehicle-to-Vehicle), которые передавали местоположение транспортных средств, направление движения и скорость. Бортовые системы IPM способны идентифицировать приближение к перекрестку, а также траекторию других транспортных средств, приближающихся к нему. На основе этих данных технология предложит оптимальную скорость для каждого транспортного средства, что позволит им миновать его безопасно.

Во время испытаний за рулем автомобилей находились люди. Однако предполагается, что технология также может быть применена и на автономных транспортных средствах.