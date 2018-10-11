Еще пяти белорусским предприятиям разрешили вернуться на мясо-молочный рынок России

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Россельхознадзор снял запрет на поставки молока и говядины с нескольких производителей Беларуси.

В результате переговоров ведомства с замминистра сельского хозяйства и главой департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем российский рынок открыли еще для нескольких предприятий, сообщает Россельхознадзор. Поставки возобновляются с 12 октября для ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция), - ИЧУСПП "Детскосельский городок" филиал «Вировлянский» (пастеризованное молоко наливом), ГП «Молочный гостинец» (цельномолочная продукция), ОАО «Минский молочный завод № 1» (молоко питьевое), ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" (говядина).

Напомним, что ограничения на поставки некоторых видов белорусской "молочки" были введены в начале лета. Российская сторона мотивировала это «небезопасностью молочной продукции» из Беларуси. Больше всего нарушений Россельхознадзор усмотрел в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка.

В июне стороне договорились о постепенном снятии ограниченией в течение 2018 года. Пока запрет полностью не снят, несмотря на недовольство некоторых российских предприятий , использующих в производстве белорусское сухое молоко.

Российский рынок является важнейшим для белорусской "молочки". В прошлом году на долю Беларуси приходилось более 80% импорта молока в Россию.