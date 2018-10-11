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С любовью к детям и искусству
12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Талант… Откуда же он берется? С рождения, взращивается, находится, прививается? Легко сказать — природные способности, но они же могут и потеряться, не усовершенствоваться или, банально, останутся незамеченными. В нашем районе есть учреждение, которое дает возможность самым разным детям выразить себя, проявить свои дарования. Речь идет о ГУО «Дрибинская детская школа искусств». Именно в нем работают педагоги, которые профессионально, с истинным энтузиазмом подходят к своим обязанностям — пробуждают интерес к выбранному направлению, дают стимул к занятиям, зажигают «звездочки» на музыкальном небосклоне, помогая осуществлять мечты ребят, совершенствовать их навыки. С недавних пор во главе этого творческого коллектива стоит Евгений Мова. В сегодняшнем нашем интервью Евгений Александрович расскажет о себе и школе.
—Я выпускник нашей школы искусств. После ее окончания учился в Могилевском государственном музыкальном колледже имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. На отработку вернулся в родную школу. А недавно получил высшее образование в Витебском государственном университете имени Петра Мироновича Машерова. В школе работал учителем музыки по классу фортепиано, а сегодня я ее директор.
— Евгений Александрович, сложно ли было привыкать к новой должности, к новым обязанностям и заботам?
— Честно скажу, что было непросто. Но вместе с тем и интересно. Кроме того, Наталья Ивановна, имеющая колоссальный опыт руководства школой, всегда рядом, всегда подскажет, посоветует. Мой первый помощник — завуч по учебно-воспитательной работе Юлия Сергеевна Корнейчук — человек знающий, ей всегда можно довериться, положиться на нее. Я очень благодарен ей за поддержку. Конечно же, моего опыта пока не всегда хватает, а Юлия Сергеевна терпеливо помогает разбираться во всех тонкостях работы, за что я ей очень благодарен.
— Расскажите вкратце об учебном заведении, которым руководите.
— Дрибинская детская школа искусств — это государственное учреждение образования, в котором обучаются 339 ребят. В прошлом учебном году у нас обучались 303 ребенка. Учебный процесс обеспечивают 35 педагогов. Во всех агрогородках открыты филиалы. В школе есть отделения фортепиано, народных инструментов, хореографии, художественных ремесел, хоровое отделение, класс скрипки, театрального искусства, класс трубы. Иными словами, каждый из учеников школы имеет возможность реализовать себя в любом направлении. Сейчас решается вопрос с учителем класса трубы. Это молодой специалист, пришедший в этом году к нам по распределению, но парню предстоит служба в армии. Конечно, не хотелось бы терять кадры, есть возможность прохождения альтернативной службы. В скором времени вопрос этот решится в какую-то сторону.
А вообще сегодня мы живем обычной размеренной жизнью. Конечно же, все заметили, как наша школа преобразилась к новому учебному году. Здание покрасили снаружи, установили подсветку, у крыльца появились новые оригинальные урны, велосипедная стоянка. Будущей весной планируем сделать новые клумбы … А что касается образовательного процесса, то 21 октября в Минске уже пройдет первый в этом учебном году международный конкурс, в котором примут участие ребята из отделения хореографии. Надеюсь, что участие в конкурсе будет результативным и положит хорошее начало конкурсному движению этого года.
— Танцоры вашей школы — настоящие профессионалы. Мы всегда следим за их успехами и на страницах нашей газеты с удовольствием рассказываем о каждой из их побед.
Евгений Александрович, раз уж мы затронули тему молодых специалистов, расскажите подробнее о молодом пополнении.
— В этом году коллектив школы искусств пополнился пятью молодыми кадрами. Это уже упомянутый «духовик» Василий Васильевич Макушкин, кроме того у нас работают учителя класса скрипки — Анастасия Олеговна Селиханова, и цимбал — Кристина Васильевна Кожевникова, две девушки обучают воспитанников школы художественным ремеслам. Это, кстати, наши выпускницы Александра Сергеевна Сень и Дарья Александровна Гаврусева. Их приход позволил нам открыть дополнительные классы как в Дрибине, так и в филиалах школы. К примеру, в рясненском филиале набор учеников в этом году возрос в 2 раза. Класс скрипки открыли в Рясно и Трилесино, в Дрибине и Рясно — класс цимбал, появилась возможность обучать ребят из Рясно и Пудовни рисованию.
— Скажите, а какова роль школы искусств в развитии современных детей?
— Ни для кого не секрет, что занятия музыкой развивают у детей логику, приучают ответственно относиться к любому делу, дисциплинируют их. Уже доказано, что у тех людей, которые занимаются музыкой, активно развиваются оба полушария мозга. Это такая привилегия, подаренная природой людям искусства. Очевидно, что большинство наших выпускников не свяжут свою дальнейшую жизнь с музыкой, танцами или рисованием, но все, что заложено нашими учителями, дети навсегда унесут с собой во взрослую жизнь. К примеру, среди моих сокурсников по колледжу есть те, кто после окончания учебного заведения кардинально изменили род своей деятельности. Кто-то стал врачом, кто-то занялся изучением языков, но я уверен, что музыка и творчество по жизни всегда рядом с ними.
— Евгений Александрович, наша беседа проходит накануне Дня работников культуры. У вас есть возможность со страниц газеты поздравить своих коллег с профессиональным праздником.
— Я с удовольствием это сделаю. В первую очередь хочу сказать спасибо коллегам за то, что поддерживают меня и помогают в работе, спасибо за их профессионализм и их стремление искать новые способы и методы достижения поставленных перед собой целей. Также хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке к празднованию 75-летия освобождения Дрибина от немецко-фашистских захватчиков, художников Жанну Васильевну Цирибко, Екатерину Степановну Астапову, Наталью Владимировну Сербаеву , которые, не считаясь со временем, выполнили свою задачу, благодарю Алену Петровну Стрльцову, руководителя коллектива мажореток, которые и в жару и в холод всегда выглядят достойно, народный оркестр народных инструментов «Вдохновение», руководит которым Владимир Иванович Куцаев.
И всех поздравляю с праздником. Всем желаю творческого настроения, новых побед, новых успехов и удовлетворения от работы с талантливыми и одаренными детьми.
— Спасибо, Евгений Александрович, за беседу. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям и желаю вашему коллективу оставаться таким же позитивным, творчески настроенным, чтобы вновь и вновь радовать нас, зрителей, результатами вашей работы.
Беседовала Мария ШПАКОВА.
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Талант… Откуда же он берется? С рождения, взращивается, находится, прививается? Легко сказать — природные способности, но они же могут и потеряться, не...
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