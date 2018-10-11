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Детей воспитывать на собственном примере…
12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
14 октября в нашей стране традиционно отмечается День матери. Накануне этой даты в районе проводятся мероприятия, посвященные самым дорогим для нас людям — мамам. Чествуют тех, чье великое предназначение — дать жизнь ребенку и направить его по дороге добра и созидания. Ведь своими свершениями и успехами каждый из нас обязан, прежде всего, матерям.
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14 октября в нашей стране традиционно отмечается День матери. Накануне этой даты в районе проводятся мероприятия, посвященные самым дорогим для нас людям — мамам....
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