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Самая сексуальная поэтесса современности едет в Минск с концертом

12.10.2018 12:10 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Паволга
Российская поэтесса Вера Полозкова 23 марта выступит на сцене Центрального дома офицеров с новой программой «Высокое разрешение».

Стихи, которые вошли в «Высокое разрешение», так или иначе несут в себе отголоски путешествий поэтессы и перемен в ее жизни, но все так же касаются вечных тем — любви, страха, богатства душевного и денежного, предательства, Бога и людей. Как главный мотив всей программы можно выделить стихи, написанные под влиянием Индии. Концерт Полозковой — возможность остановиться и подумать о своем месте в жизни, вскрыть все «спрятанные раны» и окончательно разобраться в себе.

Имя Веры Полозковой давно известно тем, кто интересуется русской поэзией. Вере было всего 15, когда вышел ее первый авторский сборник стихов, ставший сенсацией современной русской литературы. Полозкова заставила молодежь, застрявшую в блогах и социальных сетях, начать читать поэзию и полюбить ее. Видео, на котором Вера читает одно из самых известных своих стихотворений «Снова не мы», набрало больше двух миллионов просмотров на YouTube. Посмотрите его и вы.

 
 
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Российская поэтесса Вера Полозкова 23 марта выступит на сцене Центрального дома офицеров.
 
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