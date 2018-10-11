﻿ Бахаревич в шестой раз не выиграл премию Гедройца. Эксперты недовольны. 21.by
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Бахаревич в шестой раз не выиграл премию Гедройца. Эксперты недовольны

12.10.2018 12:27 — Разное | KYKY  
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11 октября в Минске объявили победителе премии Ежи Гедройца – главной беларуской литературной награды. Им стал Владимир Орлов с книгой «Танцы над горадам», в награду он получит пять тысяч евро. Многие не согласны с этим решением – при всём уважении к Орлову эксперты говорят, что победить должен был Ольгерд Бахаревич с книгой «Сабакі Эўропы». Николай Халезин и вовсе сказал, что для него премии больше не существует.

Что за премия Ежи Гедройца

Это беларуская литературная премия. Вручается с 2012 года за лучшую книгу прозы в прошедшем году на беларуском языке. Организаторов аж четверо: Посольство Республики Польша в Беларуси, Польский институт в Минске, Союз беларуских журналистов и Беларуский ПЭН-центр. 

Ежи Гедройц – польский публицист и политик, родился в Минске в 1906 году. Основатель и главный редактор польскоязычного журнала Kultura. Он был сторонником добрососедских отношений между народами Польши, Беларуси, Литвы и Украины.

Премию регулярно критикуют. Ее обвиняют в том, что она не популяризирует беларускую литературу и не влияет на качество прозы. Иногда говорят о том, что награды вручают только «своим». Что касается Ольгерда Бахаревича, то с ним вообще неловкая ситуция – с 2012 по 2016 год писатель занимал призовые места, но не выигрывал. И в этом году он в четвертый раз оказался на втором месте, хотя экперты говорят, что его новая книга обязана была победить.

Что за книга Бахаревича

 

Новый роман Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы» – это фолиант в 900 страниц текста. В описании на сайте издательства указано следующее: «Этот роман – шесть больших историй, сплетенных в один причудливый узел, распутать который никто не посоветует. По крайней мере, на это надеется автор. На почти 900 страницах книги вступают в сложные алхимические реакции города, сюжеты, люди, аллюзии, слова. Что связывает деревню Белые Росы-13, которая находится на территории Российского Рейха, и constructed language, тайный язык бальбута? Почему беларуская знахарка отправляется на далекий остров, где строится идеальная страна Кривия? Что за послание закопали в лесу ученики обычной средней школы, и чей труп находят в 2049 году в дешевом берлинском отеле?»

Комментарий Николая Халезина

Руководитель «Свободного театра» через пару часов после объявления победителей Николай Халезин заявил на своей странице в Facebook, что для него премии больше не существует, потому что члены жюри не поняли сути романа Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы»: «К сожалению, они не поняли, что это та книга, которая «меняет русло» литературы страны; определяет то направление, куда литература двинется, независимо от наших желаний и предпочтений». 

Из этого Халезин делает вывод, что премия Ежи Гедройца – «это архетип прошлого, который не может предложить мне современного взгляда ни на литературу, ни на ее место в современном беларусском обществе». Он отмечает, что у него нет намерения или желания принизить Владимира Орлова или кого-либо еще из авторов.

В комментариях Халезина поддерживают и отмечают и другие спорные решения жюри премии. «Ты читал, например, роман Виктора Казько «Час збiраць косці»? А он выигрывал», – написал Арамаис Миракян. Он также отметил, что ни разу в шорт-листы не попадал Виктор Мартинович, книги которого «значительно крепче» некоторых других претендентов.

Комментарий Сергея Календы

В комментарии KYKY Сергей Календа, писатель, который собирает деньги на журнал беларуской прозы, сказал: «Любая литературная премия полезна для развития книжного рынка, для создания конкуренции в литературе». 

При этом он отметил, что происходящее с Ольгердом «похоже на какой-то сговор»: «Я ни в коем случае не умаляю книги финалистов, но попадать постоянно на второе место очень напоминает затаённую обиду кого-то из жюри, либо я совсем ничего не понимаю в отборе книг».

Сергей объяснил, что может основываться на своем опыте, так как он занимается подбором рассказов в журнал «Минкульт», а раньше занимался этим в журнале «Макулатура» вместе с компанией жюри: «Прекрасно знаю, как часто срабатывает субъективный фактор и как тяжело быть объективным, поэтому придумал систему проходного бала для каждого текста, его оценивают и читают, не зная автора, и ставят оценку».

«Ничего не могу сказать о статусе премии, но то, что происходит вокруг романов Бахаревича, либо у кого-то на совести, либо действительно литературный процесс как глобальное беларуское явление отстал на сто лет», – заключил Календа.

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Теги: Минск
 
 
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11 октября в Минске объявили победителе премии Ежи Гедройца – главной беларуской литературной награды. Им стал Владимир Орлов с книгой «Танцы над горадам», в...
 
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