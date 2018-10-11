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Около 200 шаров-сердец запустят в Минске в честь праздника матерей

12.10.2018 12:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Необычную акцию организуют в 5-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Около 200 шаров-сердец запустят в Минске в честь праздника матерей

Возле клиники  высадят и аллею Матери из краснолистных дубов. Такие акции в стране стали доброй традицией. В Беларуси проходит Неделя матери, которая завершится 14 октября.

 
 
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Новости Беларуси. Необычную акцию организуют в 5-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Возле клиники  высадят и аллею...
 
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