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Около 200 шаров-сердец запустят в Минске в честь праздника матерей
Новости Беларуси. Необычную акцию организуют в 5-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возле клиники высадят и аллею Матери из краснолистных дубов. Такие акции в стране стали доброй традицией. В Беларуси проходит Неделя матери, которая завершится 14 октября.
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Новости Беларуси. Необычную акцию организуют в 5-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возле клиники высадят и аллею...
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