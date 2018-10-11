В 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде старший лейтенант Никита Цимбалюк считается одним из лучших молодых офицеров





После окончания в 2016 году военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта лейтенант получил назначение на должность командира взвода землеройных машин в 174‑м отдельном железнодорожном батальоне механизации. Кстати, спустя три года на этот факультет поступил и его младший брат, который летом уже проходил стажировку в 30 ождбр.

Встретили Никиту Цимбалюка в батальоне доброжелательно. Прикрепили офицера-наставника, хотя делами новичка постоянно интересовался и давал советы и командир батальона подполковник Сергей Анципович, который сегодня является заместителем командира бригады по вооружению. В изучении материальной части помогал зампотех батальона тогда майор Сергей Касабуцкий, который сейчас является командиром части. Благодаря этим офицерам становление лейтенанта прошло достаточно легко.

Для командира самое главное — уметь работать с личным составом, уверен старший лейтенант Никита Цимбалюк. Да и теперь, поделился Никита Александрович, он продолжает учиться общению с подчиненными: находить нужные слова для воспитательных бесед, замечать даже мелочи в изменении поведения и настроения солдат.

— Теперь мне намного проще, — поведал командир роты механизации старший лейтенант Никита Цимбалюк. — Первоначально были сложности, но чем дольше работаю с людьми, тем лучше вижу их морально-психологическое состояние. Когда приходит новое пополнение, я понимаю, на кого можно положиться и назначить сержантом, а кто требует внимания и контроля.

Кредо старшего лейтенанта Никиты Цимбалюка: лучше всего учиться на чужих ошибках и работать на упреждение проблем. Для этого надо знать, что творится в душе солдата, что его волнует, о чем он думает. Забота офицера Цимбалюка о подчиненных создает благоприятный морально-психологический климат в коллективе роты механизации.





Старший лейтенант Цимбалюк поддерживает связь и с родными подчиненных. Ежедневно звонит их родителям.

Ротный тщательно отбирает кандидатов на должности младших командиров. Когда рядовой Павел Тур прибыл в часть, командир подразделения обратил внимание на ответственное отношение солдата к любому делу. Поэтому, когда освободилась должность командира электротехнического отделения, офицер предложил кандидатуру Павла Тура. Так вышло и с рядовым Александром Ятчуком, которого назначили заместителем командира экскаваторного взвода, потому что он пользуется авторитетом среди сослуживцев.

Командир 174‑го отдельного железнодорожного батальона механизации подполковник Сергей Касабуцкий выделяет у командира роты такие черты, как ответственность и надежность:

— Поставив старшему лейтенанту Цимбалюку задачу, я могу быть спокоен за качество ее выполнения. Добросовестный офицер, как командир — требовательный и методически грамотный, знания, полученные в военном вузе, он успешно претворяет в практические дела. При этом проявляет разумную инициативу и новаторский подход при решении поставленных задач.

Цимбалюк технически грамотный специалист. Он и поступил в БелГУТ, потому что с детства интересовался техникой.

На вооружении роты состоят землеройные и экскаваторные комплексы, бульдозеры. Так что командир роты должен разбираться не только в людях, но и, естественно, в технике. А в ней он знает толк. К тому же развитое инженерное мышление позволяет ему решать неординарные задачи.





Мне рассказали в части случай, когда на одном из объектов у бульдозера вышел из строя важный узел. Обычно этот узел ремонтируют в ремонтном батальоне. Но здесь поджимали сроки сдачи объекта. Цимбалюк решил с разрешения командования организовать ремонт в полевых условиях. Все прошло успешно, с соблюдением технологических требований и техники безопасности.

Подчиненные офицера в этом году большой объем работ осуществили в Минской области. Трудились и на полигоне в Лосвидо. Качественно и в сжатые сроки выполнили задачу по обустройству площадок для проведения соревнований «Снайперский рубеж».

По причине разбросанности подчиненных по разным регионам командир роты механизации много времени проводит в командировках, организуя и обеспечивая деятельность и проживание личного состава в местах работы, а затем и контро­лируя этапы выполнения задач. Поэтому молодой офицер благодарен жене, которая с пониманием относится к особенностям его службы.

К слову, с женой Натальей Никита Цимбалюк познакомился еще дома, в Столине. Потом были годы учебы, ее работа в столице. Но когда он получил назначение в 30 ождбр, Наталья без колебаний сменила минскую прописку на слуцкую. Теперь ждет мужа и папу со службы вместе с малюткой Александрой.