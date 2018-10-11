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Впервые в Жлобине выступит мужской хор «Всехсвятский»

12.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Впервые в Жлобине выступит мужской хор «Всехсвятский»

Впервые в Жлобине состоится концерт мужского хора «Всехсвятский» из Минска. Он пройдёт 18 октября в детской школе искусств № 1.

Мужской хор «Всехсвятский» прихода в честь Всех Святых г. Минска – это единственный высокопрофессиональный мужской хор в Беларуси, который, помимо участия в богослужениях, даёт сольные концерты в городах республики и за её пределами, ведёт активную гастрольную деятельность.

Коллектив был основан в 2013 году. Его участниками являются выпускники Республиканского музыкального колледжа при БГАМ, преподаватели и выпускники Белорусской государственной академии музыки, артисты ведущих музыкальных коллективов страны. Регент и солист хора – лауреат международных конкурсов Дмитрий Токмаков.

В основу богослужебного репертуара хора легли различные песнопения ТроицеСергиевой лавры, труды известного регента архимандрита Матфея (Мормыля). Также хор исполняет авторские произведения и сочинения Дмитрия Токмакова, духовные стихи и канты, русские и белорусские народные песни, католические песнопения и произведения на латыни, казачьи песни.

Помимо основного направления деятельности, коллектив принимает участие в торжественных церковногосударственных мероприятиях и форумах, среди которых встреча патриархов поместных православных церквей на торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси (Минск, 2013), принесение Даров волхвов в Дом милосердия (Минск, 2014), вручение премии «За духовное возрождение», концерты к юбилею митрополита Филарета (2014), открытие выставки православных икон Беларуси в Ватикане, приуроченной к визиту в Италию Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко (Ватикан, 2016).

Лариса СУХАН,

директор ДШИ № 1.

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Теги: Минск
 
 
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Впервые в Жлобине состоится концерт мужского хора «Всехсвятский» из Минска. Он пройдёт 18 октября в детской школе искусств № 1. Мужской хор...
 
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