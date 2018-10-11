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Новый теплоисточник для микрорайона № 3

12.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Новый теплоисточник для микрорайона № 3

Дома жителей микрорайона № 3, улиц Волкова, Полевой, Красного проезда в нынешнем отопительном сезоне «питаются» от нового теплоисточника – Жлобинской ТЭЦ. Ранее они получали тепловую энергию от котельной ОАО «БЕЛФА».

Вопрос переподключения объектов, инициатором которого выступало руководство ОАО «БЕЛФА», рассматривался не один год. Дело в том, что котельная была введена в эксплуатацию более 30 лет назад, требовалась модернизация здания и оборудования. Да и число строящихся многоэтажек в этом районе увеличивалось с каждым годом. Наиболее экономичным решением было выполнение работ по прокладке новой тепловой сети.

– Решением Гомельского областного Совета депутатов была утверждена инвестиционная программа на 2018 год, одним из пунктов которой и был объект «Прокладка тепловой сети для переподключения объектов ОАО «БЕЛФА» к теплоисточнику Жлобинская ТЭЦ». На выполнение строительномонтажных работ из бюджета выделено 4 млн рублей. За короткие сроки, в течение 3 месяцев, было уложено 5038 метров труб – такова протяжённость этого объекта, – поделился с нами директор КДУП КиТС «Теплосервис» Андрей Козлов.

Анна ШМИГИРЁВА.

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Дома жителей микрорайона № 3, улиц Волкова, Полевой, Красного проезда в нынешнем отопительном сезоне «питаются» от нового теплоисточника – Жлобинской...
 
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