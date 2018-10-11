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Россия заплатила Беларуси $263 млн
Россия перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку».
Об этом сообщил журналистам 12 октября в Могилеве, где проходит пятый Форум регионов Беларуси и России, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили 263 млн долларов», — цитирует белорусского вице-премьера
Также в рамках форума регионов Беларуси и России в Могилеве сегодня подписаны контракты на поставку в РФ нефтехимической продукции почти на 180 млн долларов, сообщает
Напомним, что Россия
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Россия перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку».
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