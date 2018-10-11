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Россия заплатила Беларуси $263 млн

12.10.2018 12:55 — Разное | БДГ  
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Россия перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку».

Об этом сообщил журналистам 12 октября в Могилеве, где проходит пятый Форум регионов Беларуси и России, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили 263 млн долларов», — цитирует белорусского вице-премьера ТАСС.

Также в рамках форума регионов Беларуси и России в Могилеве сегодня подписаны контракты на поставку в РФ нефтехимической продукции почти на 180 млн долларов, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Напомним, что Россия запретила поставки бензина, дизтоплива и мазута в Беларусь до конца 2019 года. Данную информацию подтвердил российский министр энергетики Александр Новак.

 
Теги: Могилев
 
 
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Россия перечислила Беларуси 263 миллиона долларов, которые были не доплачены с июля за «перетаможку».
 
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