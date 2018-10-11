В центре Минска закрывается кафе, которое не проработало и года. Угадайте, какое

Заведения в Минске продолжают закрываться . В декабре 2017 года в новом здании на Интернациональной, 25а запустилась брассерия «Эркюль». В это воскресенье заведение бельгийской кухни закрывается.



Интерьер брассерии «Эркюль». Снимок сделан в январе 2018 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В августе этого года создатели кафе «Эрклюль» продали свой проект. Новые владельцы через несколько месяцев работы приняли решение заведение закрыть. Конкретные причины не озвучивают.

— Это является нашей коммерческой тайной, мы ее не распространяем, — коротко прокомментировал TUT.BY нынешний управляющий Павел.

Он отметил, что проработав несколько месяцев, новые владельцы «подумали-подумали» и решили открыть другой, «более интересный» проект.

— Мы сменим название, концепцию, интерьер. Думаю, на все уйдет около трех недель.



Интерьер брассерии «Эркюль». Снимок сделан в январе 2018 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, «Эркюль» работал на Интернациональной и был знаком некоторым минчанам как место, где подавали килограмм мидий в котелке за 30 рублей.

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