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В центре Минска закрывается кафе, которое не проработало и года. Угадайте, какое
Заведения в Минске продолжают
В августе этого года создатели кафе «Эрклюль» продали свой проект. Новые владельцы через несколько месяцев работы приняли решение заведение закрыть. Конкретные причины не озвучивают.
— Это является нашей коммерческой тайной, мы ее не распространяем, — коротко прокомментировал TUT.BY нынешний управляющий Павел.
Он отметил, что проработав несколько месяцев, новые владельцы «подумали-подумали» и решили открыть другой, «более интересный» проект.
— Мы сменим название, концепцию, интерьер. Думаю, на все уйдет около трех недель.
Напомним, «Эркюль»
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В декабре 2017 года в новом здании на Интернациональной, 25а запустилась брассерия "Эркюль". В это воскресенье заведение бельгийской кухни закрывается.
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