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Идея Банк уходит из Волковыска
12.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и, в связи с этим, в октябре-ноябре 2018 г сократит свою региональную сеть. Это следует из открытого письма председателя правления банка Елены Папушевой, опубликованного на сайте банка.
Отделение в Волковыске –закроется 20 ноября.
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ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и, в связи с этим, в октябре-ноябре 2018 г сократит свою региональную...
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