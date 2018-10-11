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Бывшую мазутную станцию в деревне продали в 43 раза дороже реальной стоимости
Аукцион прошёл в деревне Пинковичи в Пинском районе, сообщил председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько. Неиспользуемое здание бывшей мазутной насосной станции было выставлено на торги впервые.
На объект недвижимости, принадлежащий Пинскому районному ЖКХ, претендовали четыре участника торгов. В результате борьбы начальная цена на лот выросла более чем в 43 раза и составила 34,5 тысяч рублей, сообщает
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Аукцион прошёл в деревне Пинковичи в Пинском районе, сообщил председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько. Неиспользуемое здание бывшей мазутной...
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