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Белорусы начали проедать рублевые депозиты

12.10.2018 12:25 — Разное | Партизан  
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В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за сентябрь, пишет FINANCE.TUT.BY.

За сентябрь рублевые вклады сократились на 12,4 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 74,8 миллиона рублей, за июль — на 66,1 миллиона рублей, за июнь — на 81,5 миллиона рублей, за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало октября рублевые вклады составили 3 миллиарда 881,5 миллиона рублей.
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Валютные депозиты за сентябрь сократились на 6,2 миллиона долларов. Для сравнения: в августе они упали на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона. На начало октября вклады в валюте составили 6 миллиардов 134,1 миллиона долларов.

 
 
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В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд.
 
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