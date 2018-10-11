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Цифра дня. Сколько минут отведено на беседу Лукашенко и Путина
По программе посещения президента России в Могилев 12 октября.
Журналисты, входящие в пул президента РФ, пишут, что перед пленарным заседанием форума России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу.
На нее, как сообщает Telegram-канал «Пул №3», отведено 20 минут.
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По программе посещения президента России в Могилев 12 октября.
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