Цифра дня. Сколько минут отведено на беседу Лукашенко и Путина

Журналисты, входящие в пул президента РФ, пишут, что перед пленарным заседанием форума России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу.





На нее, как сообщает Telegram-канал «Пул №3», отведено 20 минут.